Varias decenas de personas y una representación de la Corporación han participado en una caminata para concienciar sobre los hábitos saludables, una jornada que ha organizado el Centro de Salud con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer

Este viernes, 14 de marzo, se ha celebrado el Día Europeo del Riesgo Cardiovascular, y en Alhaurín de la Torre se ha reivindicado con una ‘Caminata por la salud cardiovascular’ que ha partido desde la céntrica Plaza de España hasta la rotonda de la Fuente de la Biznaga, siguiendo las Avenidas de Cristóbal Colón y Europa.

La cita ha estado organizada por el Centro de Salud ‘José Molina’ del municipio en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer y en ella han participado varias decenas de personas que han desafiado al día algo gris. La concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, junto a los concejales de Sanidad Mayor, Deportes y Educación, han apoyado la iniciativa con su presencia.

Este día busca mejorar el acceso a la información y la educación sanitaria de la población, puesto que son factores que contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular. Los hábitos de vida saludables relacionados con la dieta, la actividad física, el mantenimiento del peso adecuado, el abandono del tabaco y la reducción del estrés son fundamentales para la prevención y el control de los factores que originan riesgo cardiovascular.

La responsable del evento por parte del Centro de Salud, Toñi Santana, enfermera del mismo centro, ha asegurado que es fundamental prevenir los riesgos basándonos en el cuidado de uno mismo a través de la alimentación y el ejercicio físico.

Por su parte, la edil de Asuntos Sociales e Igualdad ha dicho que cualquier iniciativa que ponga en valor hábitos de vida saludables que ayuden a prevenir enfermedades siempre serán apoyados desde la administración local ya que «queremos que nuestros ciudadanos estén saludables y llenos de vida», a la vez que ha felicitado a los responsables del Centro de Salud y de la AECC por llevar a cabo la actividad.