El programa de las obras, a cargo de los Servicios Operativos, se iniciará en las calles Cantarranas y Málaga y está previsto actuar también en Real, Doctor Fleming, Juan Carlos I y Mirador de Bellavista, lo que obligará a cortes y desvíos puntuales del tráfico

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha programado una serie de trabajos y obras de mejora en varias calles del centro histórico, lo que va a obligar a una serie de desvíos y cortes puntuales del tráfico rodado a lo largo de las próximas semanas. La Concejalía de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez se encarga de estas actuaciones, que en principio comenzarán el próximo lunes 17 en las calles Cantarranas y Málaga.

El objetivo es acometer diversas reparaciones en el pavimento y embellecer estas calles de cara a las procesiones de Semana Santa y a la gran afluencia de personas que se esperan para esos días. Una vez se concluyan los trabajos en las calles que rodean a la iglesia de San Sebastián se actuará también en otras vías emblemáticas como son la calle Real, Doctor Fleming (Chorrillo), Juan Carlos I o Mirador de Bellavista.

El Ayuntamiento pide disculpas por las molestias ocasionadas por el desarrollo de estas obras pero recalca que se trata de una medida necesaria para el mantenimiento y el buen estado de estas calles y para que el centro de Alhaurín de la Torre presente el mejor aspecto posible en los días que se avecinan. La programación puede sufrir modificaciones en función de las lluvias. En los próximos días se darán a conocer los itinerarios y horarios definitivos de las procesiones y actos de la Semana Santa de Alhaurín de la Torre.