El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ albergará un concierto a partir de las ocho de la tarde en el que la banda local dará a conocer su segundo EP, titulado ‘(In)visible’. Las entradas ya están a la venta en el mismo centro cultural y en la web Mientrada.net (5 euros)

La música del grupo alhaurino Malavé volverá a sonar en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ el próximo sábado, 5 de abril, a las ocho de la tarde con la presentación de su nuevo EP, el segundo de su carrera, titulado ‘(In)visible’, que supondrá el pistoletazo de salida a su gira de presentación.

Este proyecto musical liderado por Antonio Durán como cantante, guitarrista, letrista y compositor, junto a Mode Vela a la guitarra, Gaspi Bandera en la batería y percusión y David Cruz como bajista, ya presentó en el mismo centro su primer EP ‘El rescate’ en 2024 y ahora vuelven con la intención de repetir el éxito de convocatoria y crítica que cosecharon entonces.

La cita forma parte de la agenda de actos de primavera del Área de Cultura que dirige Manuel López y está organizada por la Asociación VITES. Para ello ya están a la venta las entradas numeradas al precio de 5 € en el propio Centro Cultural y en internet a través de la web www.mientrada.net. Todos los componentes del grupo cuentan con una amplia trayectoria en el mundo de la música formando parte de destacadas formaciones en la provincia.

El objetivo principal de las actuaciones de Malavé es ofrecer un directo demoledor que consiga transmitir más allá de las palabras, sin descuidar las melodías y el ritmo. Ante todo, se trata de mostrar las canciones en esencia, ofreciendo una intensidad de interpretación apoyada siempre por una honesta y natural puesta en escena, unos arreglos instrumentales muy cuidados y unas letras y líneas de voz muy trabajadas.