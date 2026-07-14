Alhaurín de la Torre acogerá el próximo sábado 18 de julio el primer encuentro de REvive Alhaurín, una iniciativa vecinal pionera en la comarca que busca fomentar la economía circular, el consumo responsable y la reutilización de recursos a través de actividades participativas dirigidas a toda la familia.

El evento se desarrollará entre las 11:00 y las 14:00 horas en las instalaciones de 5 Sentidos Salud y Bienestar, situadas en la calle Alcalde Tomás Bernal Rubia, 1, con entrada libre y la posibilidad de participar en diferentes experiencias diseñadas para aprender, compartir conocimientos y descubrir nuevas formas de reducir residuos y prolongar la vida útil de los objetos.

Bajo el lema de «vivir mejor consumiendo menos», REvive Alhaurín nace como un ecosistema comunitario que promueve la reparación, la reutilización y la regeneración frente al modelo tradicional de usar y tirar.

Cinco experiencias para descubrir la economía circular

La jornada reunirá de forma simultánea cinco propuestas abiertas a personas de todas las edades.

Entre ellas destaca el Repair Café, donde voluntarios ayudarán a reparar objetos averiados como pequeños electrodomésticos, lámparas, bicicletas, herramientas o prendas de ropa. Este espacio forma parte de la red internacional Repair Café Foundation, presente en más de 3.600 localidades de todo el mundo.

Otra de las iniciativas será la Jugueteca, una biblioteca de juguetes que permitirá a las familias tomar prestados juegos y juguetes para reducir gastos y fomentar un uso más sostenible de los recursos.

Los asistentes también podrán participar en el Banco de Ideas de Nuevos Usos, un espacio creativo donde descubrir nuevas aplicaciones para objetos cotidianos antes de desecharlos.

Además, el taller «De Basuraleza a Joya», impartido por Epoxidonia, mostrará cómo redes de pesca abandonadas y residuos plásticos recogidos del mar pueden transformarse en piezas de joyería artesanal.

La quinta experiencia será La Ruta de las Decisiones o Pausa Consciente, un recorrido práctico basado en la Brújula del Consumo Responsable para ayudar a reflexionar sobre nuestras decisiones de compra y consumo.

Respaldo de diez entidades comprometidas con la sostenibilidad

El proyecto cuenta con la colaboración de diez entidades locales y provinciales relacionadas con la sostenibilidad y la economía circular: 5 Sentidos, Málaga por la Regeneración, Visión Circular, Repair Café Foundation, La Jugueteca de Alhaurín, Epoxidonia, El Campillo de la Felicidad, Algarbía en Transición, Planeta Para Mañana y The Circular Economists Málaga.

Un proyecto con vocación de continuidad

Los promotores explican que este encuentro es solo el comienzo de una programación periódica que pretende consolidar una comunidad comprometida con el consumo responsable y la economía circular en Alhaurín de la Torre.

Hasta la fecha, REvive Alhaurín ya ha desarrollado siete actividades previas entre encuentros temáticos y Repair Cafés, cuenta con 31 miembros activos y ha conseguido reparar 38 objetos que, de otro modo, habrían terminado desechados.

Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse gratuitamente a través de la web revivealhaurin.netlify.app.