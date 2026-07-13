La Junta de Andalucía ha publicado la resolución por la que se concede al Ayuntamiento una subvención para estas contrataciones para personas de entre 18 y 29 años de edad, inscritas como demandantes de empleo en el SAE en los códigos correspondientes

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre incorporará a cinco jóvenes desempleados gracias al programa Activa-T Joven, una iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía para fomentar la empleabilidad juvenil mediante la adquisición de experiencia laboral en entidades locales.

La Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha publicado la resolución por la que concede al Consistorio una subvención para la contratación de un total de cinco personas de entre 18 y 29 años.

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en los códigos de ocupación correspondientes, y ser beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El programa Activa-T Joven tiene como objetivo promover el desarrollo de la empleabilidad de las personas jóvenes desempleadas en los municipios andaluces, facilitándoles experiencia profesional relacionada con una ocupación concreta mediante su contratación para proyectos promovidos por los ayuntamientos y entidades locales autónomas.

Los contratos darán comienzo previsiblemente a mediados del mes de agosto y tendrán una duración de seis meses. Las cinco plazas autorizadas corresponden a las siguientes ocupaciones:

1 plaza de barrendero/a.

2 plazas de mozo/a de recogida de basura.

1 plaza de instalador/a electricista.

1 plaza de fontanero/a.

Para más información sobre los requisitos y el programa pueden ponerse en contacto con el Centro de Formación y Empleo ‘Jabalcuza’:

-Teléfono: 952 41 58 81

-Correo electrónico: centro.jabalcuza@alhaurindelatorre.es

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa impulsando medidas destinadas a favorecer la inserción laboral de la población joven del municipio, al tiempo que refuerza diferentes servicios municipales mediante la incorporación de más personal.