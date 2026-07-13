El alcalde, Joaquín Villanova, anuncia la ampliación del embovedado que discurre por la avenida Reales Alcázares para evitar inundaciones, una actuación que posibilitará crear un número considerable de plazas de estacionamiento gratuito en superficie junto al Cerro

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha dado a conocer un ambicioso proyecto que servirá para mejorar la capacidad hidráulica del embovedado al este del Barrio Viejo, al tiempo que se ganará un elevado número de plazas de aparcamiento gratuito en superficie en la avenida Reales Alcázares, junto al conocido como Cerro de Alhaurín.

Villanova ha calificado de “muy importante” y de “clave” esta actuación que persigue un doble objetivo: por un lado duplicar prácticamente la capacidad del colector por donde discurren las aguas que vienen de los arroyos Romero, Canuto y del Gato en la citada avenida y, por otro, solucionar definitivamente la falta de estacionamientos en la zona.

El regidor ha cifrado en unos 2,5 millones de euros el coste que podría rondar este proyecto y en unos 450 los aparcamientos que se podrían ganar con la nueva plataforma. “Una vez terminado, esta será la zona de Alhaurín de la Torre con más capacidad de aparcamientos públicos”, ha enfatizado. Cabe recordar que el Ayuntamiento ya construyó hace poco más de un año un parking en superficie en un espacio cercano, frente al Centro de Salud ‘José Molina Díaz’.

El primer edil ha hecho referencia asimismo a la importancia de mejorar el sistema de evacuación de las aguas pluviales mediante este colector mucho mayor, una medida que servirá para prevenir desbordamientos e inundaciones en caso de fuertes lluvias y evitar imágenes como la de la DANA de hace dos años, en la que esta zona se vio especialmente afectada.