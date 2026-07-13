La procesión de la patrona será el mismo jueves después de la misa de las 19.30 horas, mientras que la Feria se desarrollará desde el viernes hasta el domingo con numerosas actividades, música en directo, juegos populares y diversión para toda la familia

La barriada de Torrealquería volverá a llenarse de ambiente festivo del 16 al 19 de julio con la celebración de sus tradicionales fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Carmen. Durante cuatro jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un completo programa de actividades religiosas, culturales, gastronómicas y de ocio pensado para todas las edades.

La organización corre a cargo de la Asociación de Vecinos de Torrealquería, con la colaboración de la Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, dirigida por Andrés García.

La programación dará comienzo el jueves 16 de julio con la solemne misa en honor a la Virgen del Carmen, prevista para las 19:30 horas. Tras la eucaristía tendrá lugar la tradicional procesión de la patrona por las calles de la barriada, acompañada por la Banda Municipal de Música.

Las actividades continuarán el viernes con la apertura de la caseta a las 21:30 horas. Media hora más tarde actuará la Escuela de Guitarra Torrealquería Isaac Santana, que contará con la colaboración especial de María Donaire. La noche se completará con la actuación de Beatriz Morón y culminará, a medianoche, con la elección del rey y la reina mayores de las fiestas.

El sábado será una de las jornadas más intensas del programa. La caseta abrirá sus puertas a las 12:00 horas, con servicio de barra durante todo el día, mientras que vecinos y visitantes podrán participar en una carrera de cintas en bicicleta, diferentes concursos y el tradicional certamen de postres, entre otras propuestas destinadas a fomentar la convivencia. Ya por la noche, a las 23:00 horas, será el turno de la Academia Municipal de Baile «Lourdes Soto», antes de dar paso a la sesión musical de DJ Paco.

Las fiestas llegarán a su fin el domingo con una jornada de convivencia en la que no faltará la tradicional gran paella popular. Como broche final, a partir de las 18:00 horas, se celebrará una animada fiesta de la espuma para despedir cuatro días de celebración.

Desde la organización invitan a todos los vecinos de Alhaurín de la Torre y a quienes deseen acercarse desde otros municipios a participar y disfrutar del ambiente de unas fiestas que cada año reúnen a numerosas familias en torno a las tradiciones de Torrealquería.