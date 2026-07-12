Música, flamenco, narración oral, talleres de videojuegos y exposiciones protagonizan una intensa agenda cultural que llegará a una docena de municipios malagueños

La Diputación de Málaga ha presentado una amplia programación cultural para la próxima semana con cerca de una veintena de actividades que se desarrollarán tanto en la capital como en distintos municipios de la provincia. La agenda incluye conciertos, espectáculos flamencos, talleres formativos, cuentacuentos, teatro y exposiciones dirigidas a públicos de todas las edades.

Entre las propuestas destacan el taller de programación de videojuegos que acogerá la Biblioteca Cánovas del Castillo, la continuidad del Festival Itinerante de Narración Oral ‘Una provincia de cuento’, conciertos de la Joven Orquesta Provincial de Málaga, actuaciones de música tradicional y flamenco, así como diversas muestras expositivas de acceso gratuito.

Taller de programación de videojuegos en la Biblioteca Cánovas

La programación arrancará el lunes 13 de julio con una masterclass de programación de videojuegos mediante Roblox Studio en la Biblioteca Cánovas del Castillo de Málaga. La actividad, dirigida a menores de entre 6 y 10 años, permitirá a los participantes iniciarse en el lenguaje Lua mientras desarrollan sus propios mundos interactivos.

Música y cultura en numerosos municipios

La agenda provincial llevará la música a distintos rincones de Málaga. El jueves 16 de julio la Banda de Música Cruz del Humilladero participará en la Feria del Carmen de Torremolinos, mientras que la Coral Santa María de la Victoria ofrecerá un concierto en la iglesia de San Marcos Evangelista de Cuevas de San Marcos.

Ese mismo día, el pianista Diego Valdivia presentará en Benaoján su espectáculo ‘Piano y Tacón Cuarteto Fusión’, una propuesta que combina piano, percusión, guitarra española y baile flamenco.

El Festival ‘Una provincia de cuento’ llega a Salares

La tercera edición del Festival Itinerante de Narración Oral ‘Una provincia de cuento’ hará parada esta semana en Salares con tres actividades consecutivas.

El jueves 16 de julio Diego Magdaleno ofrecerá ‘Historias de Salares’, basada en relatos y recuerdos de vecinos de la localidad. El viernes 17 de julio tendrá lugar un recorrido narrado por las calles del municipio bajo el título ‘Paseo con cuentos y música’, guiado por Estrella Ortiz y acompañado por el músico Don Jozelito.

La programación concluirá el sábado 18 de julio con una sesión de cuentos dirigida a público adulto y joven en el Patio de la Iglesia.

Flamenco, verdiales y conciertos

La Noche Flamenca de Cuevas Bajas contará el viernes 17 de julio con las actuaciones de Remedios Reyes y Cancanilla de Málaga.

Ese mismo día, la banda Super Heavy Sound llevará a la Finca El Portón de Alhaurín de la Torre una propuesta inspirada en la música afroamericana de los años 70, con entrada libre hasta completar aforo.

La programación continuará durante el fin de semana con la participación de la panda Primera de Comares en el Festival de Verdiales de Comares, el espectáculo de Sandra Cisneros en el Concurso de Cante Flamenco Arrierito de Colmenar y el concierto de la Joven Orquesta Provincial de Málaga en Faraján.

Actividades familiares en Rincón de la Victoria

La Feria del Carmen de Rincón de la Victoria acogerá varias actividades incluidas en esta programación. Entre ellas destaca el espectáculo familiar ‘El Equipaje de los Sueños’, de Quimirock, así como actuaciones de verdiales y música tradicional.

El domingo 19 de julio el dúo malagueño Ortigosa pondrá el broche final con su espectáculo ‘Ortigosa en concierto’.

Exposiciones gratuitas

La oferta cultural se completa con varias exposiciones de acceso libre. Entre ellas destaca ‘El corazón de la Brigada’, una muestra fotográfica dedicada a los bomberos forestales del INFOCA que podrá visitarse hasta el 29 de agosto en el espacio expositivo Pacífico de la Diputación.

También continúan abiertas al público la exposición ‘Realismo mágico’, de Maribel Alonso, en el MAD de Antequera, y la muestra INT25 en el Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA), que reúne trabajos realizados por alumnado del Máster Universitario de Producción Artística Interdisciplinar de la Universidad de Málaga.

La programación completa puede consultarse a través de los canales oficiales de la Diputación de Málaga.