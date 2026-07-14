El acto tendrá lugar el 24 de julio a las 10.00 horas y contará con la participación de Clémence Loonis, Helena Trujillo y los talleres del Grupo Cero. La entrada es gratuita previa invitación que puede conseguirse llamando al teléfono 952 416 774

La Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre celebrará el próximo viernes, 24 de julio, una nueva actividad cultural bajo el título ‘Desayuno con poesía, tango y canciones’, una propuesta que combinará literatura y música en un ambiente cercano y participativo.

El encuentro tendrá lugar a las 10:00 horas en la Sala María Moliner y contará con la participación de Clémence Loonis, Helena Trujillo e integrantes de los talleres de poesía del Grupo Cero. La actividad será de entrada gratuita con invitación, por lo que las personas interesadas ya pueden reservar la suya llamando al teléfono 952 416 774, hasta completar el aforo.

Desde la Biblioteca Municipal se anima a los amantes de la poesía, la música y la cultura en general a disfrutar de esta original propuesta, que ofrecerá una mañana diferente en torno a la palabra, el tango y la canción.