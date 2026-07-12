Hay conciertos que se disfrutan. Otros que se recuerdan. Y luego están aquellos que consiguen transportarte varias décadas atrás en apenas unos compases. Eso fue exactamente lo que me ocurrió anoche en la Finca Municipal El Portón de Alhaurín de la Torre durante el concierto de IM-PULSE, una de las bandas tributo a Pink Floyd más reconocidas del panorama nacional.

Como aficionado confeso a la que posiblemente sea mi banda favorita de todos los tiempos, acudir a esta cita era casi una obligación. Y puedo decir que la experiencia cumplió sobradamente las expectativas. El auditorio registró un lleno absoluto, con las entradas agotadas días antes del espectáculo, confirmando que la música de Pink Floyd sigue tan viva como siempre entre varias generaciones de seguidores.

La banda realizó un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos del grupo británico, con especial protagonismo para el inolvidable álbum «Wish You Were Here», coincidiendo con el aniversario de una de las obras maestras de la historia del rock. Sonaron joyas como «Wish You Were Here», «Welcome to the Machine» y la inmortal «Shine On You Crazy Diamond», una de esas composiciones capaces de poner los pelos de punta incluso después de haberla escuchado cientos de veces.

Tampoco faltaron clásicos imprescindibles como «Another Brick in the Wall», «Money», «Time», interpretados con una fidelidad y un respeto absoluto hacia el legado musical de David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason.

Más allá de la música, el concierto tuvo para mí un componente emocional añadido. IM-PULSE tiene profundas raíces en Alhaurín de la Torre. La formación nació hace años en nuestro municipio y, aunque ha evolucionado y experimentado cambios en su composición a lo largo del tiempo, mantiene ese vínculo especial con la localidad. De hecho, entre sus integrantes siguen encontrándose músicos vinculados a nuestro pueblo, algo que siempre produce un legítimo orgullo local.

Hoy, aquella aventura musical nacida en Alhaurín de la Torre se ha convertido en una banda consolidada que lleva su espectáculo por numerosos escenarios de toda España, con una agenda de actuaciones que continúa creciendo año tras año.

Quiero aprovechar estas líneas para felicitar a todos los componentes del grupo por el extraordinario trabajo realizado. Y, de manera especial, a mi vecino y amigo Juan Ángel, al que esta vez sí pude acompañar en una cita que llevaba tiempo marcada en el calendario. Lo de «esta vez» queda dicho con toda la ironía y el cariño del mundo.

También un saludo muy especial para nuestros compañeros de butaca durante la velada, de parte de mi señora y mía. Y cómo no, un recuerdo para el amigo Jacobo, que probablemente cuando lea estas líneas estará disfrutando de otro grande de la música como Sting en alguna playa de la costa fuengiroleña.

Y como posdata inevitable para cualquier seguidor de Pink Floyd, una mención a los globos lanzados al público durante el concierto. No, no apareció el mítico cerdo gigante que sobrevolaba algunos de los espectáculos más legendarios de la banda británica. Pero aquellos globos cumplieron perfectamente su misión: arrancar sonrisas, generar complicidad y añadir un toque festivo a una noche que ya de por sí resultó inolvidable.

Porque, al fin y al cabo, de eso trata la música. De hacernos viajar. Y anoche, durante un par de horas, muchos volvimos a ser aquellos adolescentes que descubrían por primera vez la magia de Pink Floyd con unos auriculares puestos y el mundo entero aún por delante.

🎸 Gracias, IM-PULSE. Nos vemos en la próxima.

¿Quiénes son IM-PULSE?

Más que una banda tributo, IM-PULSE es un proyecto musical y audiovisual formado por ocho músicos que recrean con rigor, pasión y respeto la obra de Pink Floyd. Con una puesta en escena cuidada al detalle, el grupo se ha consolidado como una de las referencias nacionales dentro de los espectáculos homenaje a la legendaria formación británica, llevando su espectáculo por teatros, auditorios y festivales de toda España.

🎤 Toni Caballero – Voz, guitarra y lap steel

Versatilidad y sensibilidad al servicio del tono. Desde la calidez y expresividad vocal apoyadas en sus guitarras hasta los pasajes más atmosféricos con lap steel, recrea los momentos más etéreos y emocionales del universo Pink Floyd con personalidad propia.

🎹 Pablo Torres – Teclados

Arquitecto sonoro del espectáculo. Responsable de las texturas, atmósferas y paisajes de sintetizador que construyen el inconfundible muro de sonido y la dimensión psicodélica característica de los grandes directos del rock progresivo.

🎸 Juan Ángel García – Producción, bajo y voz

Dirección musical y pulso rítmico. La base sólida que sostiene cada composición con precisión y criterio, respetando la complejidad técnica y conceptual que exige el repertorio de Pink Floyd.

🎸 Víctor Ortigosa – Guitarra y voz

Lírica, precisión y emoción en las seis cuerdas. Captura el sustain, la intensidad y la profundidad de algunos de los solos más emblemáticos de la historia del rock, transportando al público a los momentos más memorables del repertorio floydiano.

🥁 Alberto García – Batería

Potencia, control y dinámica. Un auténtico metrónomo humano encargado de mantener el pulso hipnótico y la arquitectura rítmica de algunas de las composiciones más complejas del rock progresivo.

🎙️ Olga Díaz – Coros

Fuerza, elegancia y carácter. Una de las voces encargadas de aportar la esencia soul que eleva el espectáculo a una experiencia coral y sinfónica, especialmente en piezas tan emblemáticas como The Great Gig in the Sky.

🎙️ Ivi Cruz – Coros

Sensibilidad, potencia y armonía. Su aportación vocal completa una sección de coros imprescindible para recrear la riqueza sonora y emocional que caracteriza a las grandes producciones de Pink Floyd.

🎷 Jose Espejo – Saxofón

El alma melódica de algunos de los momentos más inolvidables del concierto. Responsable de recrear con sensibilidad y personalidad propia los pasajes de saxofón que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de aficionados.

🎛️ El equipo técnico

🎚️ Manuel Bernal – Director técnico y sonido

Garante de la excelencia acústica del espectáculo, diseñando una experiencia sonora inmersiva y fiel a la riqueza musical de Pink Floyd en cada recinto.

💡 Sofía Narciso – Técnica de iluminación

Responsable de transformar la música en imágenes, creando atmósferas visuales mediante iluminación, efectos y proyecciones que completan una experiencia sensorial única.

🚐 Una gira que sigue creciendo

Nacida en Alhaurín de la Torre y convertida hoy en una de las bandas tributo a Pink Floyd más reconocidas del panorama nacional, IM-PULSE continúa recorriendo la geografía española con un espectáculo de más de dos horas de duración que combina música en directo, proyecciones, iluminación y una puesta en escena inspirada en las grandes giras de Pink Floyd.

Tras el lleno absoluto registrado en la Finca El Portón, la banda continuará su gira con actuaciones en numerosos puntos del país.

📅 Próximos conciertos destacados

📍 Mijas (Málaga) – 12 de julio de 2026

📍 Almuñécar (Granada) – 28 de agosto de 2026

📍 Baza (Granada) – septiembre de 2026

📍 Teruel – octubre de 2026

📍 Albacete – 17 de octubre de 2026

📍 Lugo – 24 de octubre de 2026

📍 Vigo – 25 de octubre de 2026

📍 Huelva – noviembre de 2026

📍 Madrid (Teatro Rialto) – 9 de noviembre de 2026

📍 Cádiz – noviembre de 2026

(Se recomienda consultar la agenda actualizada en la web oficial, ya que pueden añadirse nuevas fechas durante la gira).

🔗 Más información

👉 Web oficial: https://www.tributoimpulse.es

En ella pueden encontrarse todas las fechas de la gira, información sobre la banda, material audiovisual y detalles de un espectáculo que mantiene vivo el legado de una de las formaciones más influyentes de la historia del rock.

Como pudimos comprobar anoche en Alhaurín de la Torre, IM-PULSE no solo interpreta canciones de Pink Floyd. Consigue algo mucho más difícil: hacer que el público vuelva a sentirlas. 🎸🌈✨