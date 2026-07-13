Las personas interesadas pueden presentar a través de la Sede Electrónica sus sugerencias y aportaciones al futuro Plan General de Ordenación Municipal. El objetivo es convertir a Alhaurín de la Torre en un referente de sostenibilidad ambiental, económica y social

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado ya los trabajos previos de cara a la redacción y diseño del llamado Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el instrumento llamado a definir el modelo estratégico de desarrollo local a medio y largo plazo y que tiene por objetivo convertir al municipio en un referente de sostenibilidad ambiental, económica y social.

Bajo el marco de Ley 7/2021 del 1 de diciembre para el Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), se va a apostar por un procedimiento de mayor agilidad y simplicidad administrativa para responder a los retos de las próximas décadas. Para abrirlo a la participación ciudadana, el Consistorio ha habilitado una herramienta ‘on line’ mediante la que cualquier persona puede realizar sus sugerencias o aportaciones a través de la Sede Electrónica: https://sede.alhaurindelatorre.es/

Todas las sugerencias y aportaciones presentadas serán analizadas y valoradas por un equipo especializado que considerará las recomendaciones para la creación del plan. Los usuarios pueden registrarse en la Sede Electrónica mediante certificado digital, DNI electrónico o el sistema Cl@ve. El apartado lleva por título “Sugerencias al PGOM” y se encuentra en la sección de Trámites Destacados.

Una vez identificado el usuario, se abrirá una página donde debe especificarse la relación con el municipio (ya sea residente, propietario de suelo o inmueble o representante de alguna asociación o colectivo), el ámbito urbano o zona de la sugerencia y la temática de la misma: movilidad, espacios verdes, economía, equipamientos, vivienda, infraestructuras, etc.

La sugerencia o aportación en concreto debe indicarse en el apartado bajo el título de Descripción y existe un límite de 500 caracteres, al tratarse de propuestas de carácter general e interés social y no de interés particular.

El PGOM centrará sus esfuerzos en equilibrar la actividad socioeconómica, potenciando usos productivos, logísticos y tecnológicos que fijen la población y generen empleo, mejorando la calidad de vida mediante la planificación y gestión efectiva de la ocupación del espacio público y la movilidad.