El certamen gastronómico celebrará su gran final el próximo 1 de agosto en Playamar y volverá a reunir a los mejores espeteros de la provincia en una de las citas más emblemáticas de la Costa del Sol

Torremolinos ha acogido la presentación oficial del cartel anunciador del XII Concurso de Espetos de la Costa del Sol 2026, un evento que marca el inicio de una nueva edición de una de las tradiciones gastronómicas más representativas y arraigadas del litoral malagueño.

El acto institucional, celebrado en el Chiringuito Larry, ha estado organizado conjuntamente por el Círculo de Empresarios de la Costa del Sol y el Ayuntamiento de Torremolinos, congregando a representantes institucionales, patrocinadores, colaboradores y medios de comunicación.

La apertura corrió a cargo de Adolfo Trigueros, presidente del Círculo de Empresarios de la Costa del Sol y de la Mesa del Espeto, quien destacó los objetivos de esta duodécima edición, orientados a seguir promocionando la cultura marinera, el sector hostelero y la excelencia gastronómica de la provincia.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el descubrimiento oficial del cartel del concurso, obra de Sebastián Oliva, director creativo de Coconuts Studio, quien explicó el concepto visual e identidad gráfica que representará al certamen durante esta edición.

El acto contó además con las intervenciones de Carlos García Giménez, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga; Leonor García Aguas, directora de la marca promocional Sabor a Málaga; y Marta Huete, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Torremolinos.

Tras la fotografía oficial de familia, los asistentes disfrutaron de una degustación de espetos de sardinas y fritura malagueña maridados con cerveza San Miguel. La organización quiso agradecer especialmente la colaboración del Chiringuito Larry, ganador del premio al Mejor Espetero de la pasada edición y anfitrión de la presentación.

La gran final del XII Concurso de Espetos de la Costa del Sol tendrá lugar el próximo sábado 1 de agosto en Playamar, entre los chiringuitos Sal Marina y Casa Paco. La jornada contará además con una fiesta popular y una gran espetada abierta al público a partir de las 18:00 horas.