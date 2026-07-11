El pregón de Emilia González y la elección de las reinas y damas marcan el inicio de unas celebraciones que durarán hasta el domingo. La procesión de la patrona será este sábado tras la misa de las 19.30 horas

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La barriada de Santa Amalia ha inaugurado su tradicional verbena con una animada noche festiva en la que el buen ambiente y la convivencia vecinal han vuelto a ser los grandes protagonistas. Decenas de personas se han dado cita para participar en una celebración marcada por el reencuentro de familias y amigos, dando así el pistoletazo de salida a las fiestas patronales.

La jornada ha comenzado con la retransmisión del encuentro entre España y Bélgica, que los asistentes han podido seguir desde la sede de la Asociación de Vecinos.

Posteriormente, el nuevo presidente de la asociación, Jonatan Rivera, se ha dirigido a los presentes para animarlos a disfrutar de las fiestas con respeto, fomentar la convivencia y seguir cuidando el barrio. Tras sus palabras, ha inaugurado oficialmente la feria y ha presentado a la pregonera de esta edición, Emilia González.

Durante su pregón, ha destacado la importancia de mantener vivas las tradiciones y el fuerte sentimiento de pertenencia que caracteriza a la barriada de Santa Amalia. Asimismo, ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de unas fiestas que, año tras año, se han consolidado como un punto de encuentro para varias generaciones.

La música ha tomado el relevo con la cantante malagueña Encarni Navarro, que ha ofrecido un repertorio de canciones muy aplaudido por el público. Los asistentes han acompañado la actuación con palmas y baile, poniendo el broche de oro a la primera jornada de la verbena.

Otro de los momentos de la noche ha sido la proclamación de las reinas, rey, damas y misses en las categorías infantil, juvenil, mayores y visitantes. El acto ha contado con una excelente acogida y ha puesto de manifiesto la implicación de vecinos de todas las edades en unas fiestas que han mantenido intacto su carácter participativo.

Entre los asistentes también han estado el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García, junto a otros miembros de la Corporación Municipal, quienes han querido acompañar a los vecinos en el inicio de una celebración que se ha consolidado como una de las citas más tradicionales del calendario festivo de Alhaurín.

La programación festiva continuará este sábado con la celebración de la misa en honor a la patrona a las 19.30 y, posteriormente, la tradicional procesión por las calles de la barriada, acompañada por la Banda Municipal de Alhaurin De la Torre, miembros de la Corporación Municipal y por vecinos y devotos. La programación para el sábado y el domingo se puede consultar en la web www.alhaurindelatorre.es/agenda