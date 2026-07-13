La verbena del Barrio Viejo reunió a vecinos y visitantes en honor a la Virgen del Carmen

La elección de la reina, las actuaciones musicales y el buen ambiente marcaron el inicio de esta celebración. La procesión será el día 16 tras la misa de las 20 horas

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La Verbena del Barrio Viejo dio comienzo a las fiestas en honor a la Virgen del Carmen con una animada velada que congregó a numerosos vecinos y visitantes en un ambiente festivo y de convivencia. La tradicional tómbola, las actuaciones musicales y de baile, así como la elección de la reina y sus damas de honor, protagonizaron una noche que volvió a poner de manifiesto el arraigo de esta celebración.

Entre las autoridades presentes estuvieron el concejal de Fiestas, Andrés García, junto a otros miembros de la Corporación Municipal, quienes compartieron la jornada con los vecinos y respaldaron una de las citas más tradicionales del calendario festivo local.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la elección de la corte de honor: Paqui Martín Rodríguez fue proclamada Reina del Barrio Viejo, mientras que Mari Carmen Corpas recibió el reconocimiento como Miss Visitante en un acto muy aplaudido.

El escenario también acogió un amplio programa de actuaciones que contó con la participación del Grupo Municipal de Baile Lourdes Soto, el grupo de hip-hop y k-pop, el grupo Sarath Dance y la artista Sara Gálvez. La verbena concluyó con la actuación del grupo Punto y Aparte, encargado de poner el broche musical a una noche marcada por el buen ambiente.

Las fiestas continuarán el próximo 14 de julio con la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Carmen. El programa culminará el 16 con la solemne procesión de la patrona por las calles del Barrio Viejo, uno de los actos más esperados y emotivos para los vecinos.