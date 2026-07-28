El concurso permitirá continuar con la sustitución del parque de estas unidades con cerca de cuatro mil equipos electrónicos de última generación con telelectura, capaces de detectar fugas e incidencias en tiempo real. La inversión rondará los 1,2 millones de euros

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través del Servicio Municipal de Aguas, ha sacado a licitación un nuevo contrato para continuar la modernización de la red de abastecimiento mediante el suministro de contadores electrónicos inteligentes, una actuación que permitirá completar la renovación progresiva del parque de contadores domiciliarios del municipio y reforzar el sistema de telelectura y sectorización de la red.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 368.454,08 euros (IVA incluido) y un valor estimado de 1.218.030 euros, con una duración máxima de cuatro años. Su objetivo es garantizar el suministro de nuevos contadores electrónicos DN15 con tecnología de comunicación LoRaWAN, compatibles con la plataforma de telecontrol ya implantada por el Ayuntamiento, lo que permitirá seguir avanzando en la digitalización del Servicio de Aguas.

Esta actuación da continuidad al plan de modernización ordenado por el alcalde, Joaquín Villanova, para mejorar la eficiencia de la red de abastecimiento, un proyecto que ya permitió la instalación de los primeros contadores inteligentes y la implantación del sistema de sectorización. Con esta nueva licitación se pretende continuar la renovación de los equipos por dispositivos electrónicos capaces de transmitir diariamente los datos de consumo.

Gracias a esta tecnología, será posible detectar de forma prácticamente inmediata posibles fugas de agua, consumos anómalos, averías o incidencias en las instalaciones de los abonados, lo que facilitará una respuesta mucho más rápida y contribuirá a reducir las pérdidas de agua. Asimismo, el nuevo sistema permitirá mejorar el conocimiento del funcionamiento del abastecimiento municipal y disminuir los consumos no registrados.

La licitación, impulsada por la Concejalía que dirige Abel Perea, se divide en dos lotes diferenciados por la tipología de los equipos. El primero contempla el suministro de contadores electrónicos con medición mediante ultrasonidos y comunicación LoRaWAN integrada, mientras que el segundo corresponde a contadores electrónicos con la misma tecnología de comunicación integrada.

En total, el contrato prevé una estimación anual de suministro de 3.000 contadores del primer lote y 750 del segundo, lo que permitirá mantener el ritmo de sustitución de los equipos existentes hasta completar la modernización del parque de contadores domiciliarios.

Los nuevos dispositivos incorporarán sistemas electrónicos de lectura, comunicación integrada y filtros que garantizan la fiabilidad de las mediciones, además de ser plenamente compatibles con la plataforma actualmente utilizada por el Ayuntamiento para la gestión de la telelectura.

Con esta nueva inversión, Alhaurín de la Torre reafirma su apuesta por la transformación digital del ciclo integral del agua, la mejora de la eficiencia del servicio y el uso responsable de un recurso esencial, dotando al municipio de una red de abastecimiento más moderna, precisa y preparada para afrontar los retos presentes y futuros en materia de gestión hídrica.