(Nota de Prensa Municipal) El Pleno de la Corporación aprueba una moción de apoyo a esta infraestructura “clave” para hacer frente a las inundaciones y a los periodos de sequía, con el objetivo de regular los caudales del río Grande y garantizar el suministro para consumo humano y agrícola

El Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado una moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular para instar al Gobierno de España a impulsar la ejecución de la presa de Cerro Blanco, considerada una “infraestructura estratégica” para la comarca del Guadalhorce. La propuesta salió adelante con los votos favorables de PP y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Con Andalucía.

La iniciativa pone el foco en la necesidad de dar una respuesta estructural a los problemas hídricos que sufre el territorio, marcado por episodios recurrentes de inundaciones y periodos prolongados de sequía. En este sentido, la moción subraya que la presa permitiría regular los caudales del río Grande, reducir el riesgo de avenidas y aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, garantizando así el suministro tanto para consumo humano como para usos agrícolas y ganaderos .

El acuerdo aprobado recoge, entre otros puntos, la solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que priorice definitivamente este proyecto, así como el establecimiento de un cronograma claro con plazos y financiación. Asimismo, se insiste en que su desarrollo deberá realizarse con “pleno respeto a la normativa medioambiental y a la conservación de los ecosistemas fluviales”.

La moción también plantea garantizar el abastecimiento de agua a los municipios del área de influencia y mantener el suministro a las explotaciones agrarias que dependen actualmente del río Grande, contribuyendo a la sostenibilidad del sector primario y al equilibrio territorial.

Desde el Ayuntamiento alhaurino se considera que la ejecución de la presa de Cerro Blanco supondría un “avance decisivo” en la seguridad hídrica de la provincia de Málaga, al tiempo que reforzaría la protección de la población, las infraestructuras y el tejido económico de la comarca del Guadalhorce.