Tendrá lugar en la Casa de la Juventud a partir de las 19.30 horas a cargo del reverendo Miguel Chacón Vílchez. Durante el acto también se dará a conocer el cartel anunciador de la Romería de este año, obra de Francisco García Olmedo

El Grupo Parroquial de Nuestra Señora del Rocío de Alhaurín de la Torre celebrará el próximo sábado 18 de abril, a partir de las 19:30 horas, el acto de presentación del cartel y pregón de la Romería del Rocío 2026, que tendrá lugar en la Casa de la Juventud.

El evento marca uno de los primeros hitos en el calendario preparatorio de la próxima romería, reuniendo a hermanos, devotos y vecinos en una cita cargada de simbolismo y fervor rociero. Durante el acto se dará a conocer la obra que anunciará oficialmente la romería, así como el pregón que servirá de antesala a esta tradicional peregrinación.

El pregonero designado para la ocasión será el reverendo Miguel Chacón Vílchez, quien tendrá la responsabilidad de exaltar los valores, la devoción y las vivencias que rodean a la romería del Rocío. Miguel Chacón Vílchez es un sacerdote nacido en 1987 en Estepona y ordenado en 2017, que ha ejercido labores pastorales en distintas parroquias de la provincia de Málaga. Ha mantenido una relación destacada con la devoción rociera, especialmente como pregonero de la Hermandad del Rocío de Ronda en 2025 y participante en actos litúrgicos y celebraciones de la romería, mostrando una implicación activa en la tradición rociera.

Por su parte, el encargado de realizar el cartel anunciador será el artista Francisco García Olmedo, cuya obra se descubrirá durante el acto. García Olmedo nació en Granada pero vivió su infancia en Tetuán, donde comenzó su trayectoria profesional en el mundo de la publicidad. En 1964 regresó a Málaga para desarrollar su actividad en publicidad y artes gráficas. Ya jubilado, retomó con intensidad la pintura, dedicando todo su tiempo y dando lugar a una obra madura y profundamente personal. En 2015 fue seleccionado para el cartel oficial de los Moraos de la Semana Santa y a principios de este año en El Portón, inauguró su exposición ‘Mi Mediterráneo’.

Desde el grupo parroquial se invita a todos los fieles, hermanos y vecinos a participar en este acto, que supone un momento de encuentro y convivencia para la familia rociera de Alhaurín de la Torre y el inicio simbólico del camino hacia la Romería de 2026.