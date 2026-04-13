La sala Bryan Hartley Robinson albergará a partir de este próximo jueves, 16 de abril, una curiosa muestra que combina fotografía e ilustración digital

La Sala de Exposiciones Bryan Hartley Robinson de la Finca Municipal El Portón se prepara para acoger una nueva propuesta artística que promete despertar la curiosidad del público. Se trata de ‘Gotas’, muestra del artista Humber Files, que combina fotografía e ilustración digital en un lenguaje visual muy personal y contemporáneo. La exposición ha sido organizada por la Concejalía de Grandes Eventos en El Portón, que dirige el edil Andrés García.

La inauguración tendrá lugar el próximo jueves, 16 de abril, a las 19:00 horas y permanecerá abierta al público hasta el 19 de junio.

‘Gotas’ propone un recorrido por una serie de imágenes que exploran temas universales como la identidad, las emociones y la imperfección humana. Las composiciones, cuidadosamente elaboradas, combinan elementos estéticos y perturbadores, creando escenas que no se revelan por completo a simple vista y que invitan al espectador a detenerse y observar con atención.

El trabajo de Humber Files se caracteriza por esa tensión entre lo bello y lo inquietante, un diálogo visual que apela tanto a la sensibilidad como a la introspección. La exposición se presenta así como una experiencia artística que busca no solo ser observada, sino también provocar una reacción emocional en quien la contempla.

La muestra está dirigida a todos los públicos interesados en el arte contemporáneo y en las nuevas formas de creación digital.

Con esta iniciativa, la Finca Municipal El Portón continúa consolidándose como un espacio de referencia para la cultura.