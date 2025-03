(Jmm Caminero) Estamos condenados a estar siempre frente al espejo de nuestras sombras. Parece que tenemos algo dentro, algo inconsciente, algo colectivo al estilo de Jung que nos lleva a las sombras.

Dirán ustedes, que quizás les expresaré cuales son las sombras de España. Pueden ustedes leer Historia de España, y, encontrarán muchas sombras. Tenía o tuve un profesor de historia que decía, “todo el mundo habla de la guerra civil última, todo el mundo tiene su historia personal y familiar, pero el problema es que todo el mundo cree que sabe de la guerra civil… y, al menos, hay que leer cien libros sobre la guerra civil, desde distintos puntos de vista, para entender algo de esa contienda…”.

Creo que esta frase es la realidad más profunda que se puede indicar sobre cualquier acontecimiento histórico. Porque todo hecho o fenómeno histórico, está formado por docenas de datos y hechos y combinaciones de hechos. No podemos ser especialistas en todo lo que ha ido sucediendo bajo el paraguas que llamamos tiempo histórico. Es imposible. Pero al menos, deberíamos distinguir, entre nuestra experiencia afectiva y emocional y familiar ante un acontecimiento equis histórico, y, el mínimo saber histórico sobre ese acontecimiento…

No nos engañemos, la gran sombra que pende sobre España, es la última gran sombra: es la incivil guerra civil, en expresión de Anson. Ese es el sujeto inédito y anónimo que está detrás de demasiados corazones, que toman decisiones todos los días, que nos llevan hacia un lado o hacia otro. A veces, me digo a mi mismo, entiendo el discurso de tal o cual persona, que responde a una ideología o a otra. Pero no sé, no sé, y, quizás tengo derecho a saber, qué le sucedió a su abuelo o abuela o bisabuelo o bisabuela hace ochenta y pico de años. Porque si lo supiese, quizás podría entenderlo y comprenderlo mejor.

Existen grandes figuras de la Política Real Actual y del Presente, que están modelando el presente y el futuro, y, jamás hablan de la tierra de sus padres, que puede ser la Luna o puede ser Marte. La gran pregunta es si tengo derecho, usted y yo y su vecino, de saber algo. Porque si supiésemos algo, quizás podríamos entender y comprender mejor…

España y sus sombras. Siempre vuelvo mentalmente a Goya, no puedo evitarlo. Quizás, quizás usted vuelva al Guernica de Picasso, quizás usted vuelva, quién sabe a cualquier película, lo más seguro, que usted vuelva al relato de su abuela o abuelo que le contó, esa es la realidad. Estamos viviendo y cosechando esas realidades. Pero no hemos leído los cien libros que al menos necesitaríamos para entender la realidad. Usted quizás no haya leído y pensado, algunos cientos de páginas de quién y qué y cómo, en parte, se pagó esa contienda. Y, si lo supiera, quizás entendería mejor el juego de ajedrez del presente… Quizás, entendería mejor y más la realidad presente…

Me he encontrado un artículo, del genial maestro del articulismo, Francisco Umbral, que se titula España y su sombra, publicado en una antología de artículos en una edición de 1974, no sitúa, ni cabecera, ni fecha. Pero evidentemente, será de ese año o anterior, la antología del libro se titula, Crónicas Antiparlamentarias… Y, la genialidad y el talento de Umbral, el Larra de nuestro tiempo, el Ruano de nuestro tiempo, el Camba de nuestro tiempo, el Cunqueiro de nuestro tiempo… pues sigue con su oratoria, que parece que dice y no dice, que las metáforas encierran ideas profundas, aunque ha sido un lugar común, indicar que no tiene ideas y conceptos.

Y, yo les digo, modestamente les digo: Usted tiene derecho a que la ideología de Umbral no le guste, ni menos su evolución sociopolítica, usted tiene derecho que no esté de acuerdo con sus ideas, con su personalidad, con su forma de hacer o de ser, con su moral… pero por favor, no diga usted, que alguien que ha leído, durante décadas decenas de miles de periódicos, miles y miles de libros y de otras informaciones, no tiene ideas… es como decir, que alguien está bajo un huracán en el paisaje de la selva y está desnudo y no se está mojando. Por favor, hagamos una crítica racional y constructiva y con sentido común…

¿Qué nos pasa a los españoles? ¿Qué nos pasa… por favor, que nos pasa…? Acaso es que hemos perdido el sentido de la realidad. Es que no nos damos cuenta, lo que está sucediendo en Europa, qué nos pasa a nosotros los españoles, qué les pasa a las elites de España, estén en el centro o en las periferias. Es que no saben que diez dedos en dos manos son mejor que siete dedos en dos manos. Es que no se enteran que existen Estados con mil millones de habitantes. Qué nos pasa. Qué sombras llevamos en el corazón, quizás desde la Edad Media… Qué nos pasa… el señor Umbral, como todos los articulistas ofrece algunas soluciones. Pero cual es la razón última. Quizás, yo aportaré otra respuesta: Que no nos queremos de forma adecuada a nosotros mismos…

Francia, el Gobierno Francés, dicen los rotativos va a lanzar una publicación para que su población se prepare a una posible contienda en Europa. Y, nosotros aquí, nos estamos lanzando las astas de los toros unos a otros. No sé, no sé, si nos hemos vuelto locos. A veces, a veces pienso si el Gobierno Suizo admitiría a alguien como yo, si le daría la nacionalidad a alguien como yo. Para irme a Suiza a vivir, a quitarme de la locura de mi sociedad, de mi país. Perdonen si a alguien ofendo, no es mi intención…

http://youtube.com/jmmcaminero © jmm caminero (21-23 marzo 2025 cr).

Fin artículo 4.773º: “España y sus sombras y Goya y F. Umbral”.