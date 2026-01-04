(Por Jmm Caminero) No estoy seguro, no debo mentirle a usted estimado lector/a por donde va a caminar este artículo, si va a ser sobre un hombre, un monje, un libro o en definitiva hablar de usted.

Uno, que lleva demasiado tiempo en esto de la cultura y Cultura, y, apenas ha rozado la superficie de una enorme montaña como el Everest, sabe, en el pasado le ha sucedido tantas veces, que el azar y la casualidad, y, no sólo la causalidad influye en el conocimiento de una idea o un concepto o un autor.

Hoy, me he encontrado con una persona, por el azar de encontrarme con una entrevista, seamos justos y demos al César lo que es del César. La periodista Ana Zarzalejos Vicens ha publicado una entrevista a/de este autor, Erik Varden, titulada: “El mayor desafió del hombre contemporáneo es creerse de verdad que es amado”, publicada en Aceprensa, el día 09 de diciembre del 2025.

Habiendo dado los méritos a todos los que se lo merecen hay que indicar que Erik Varden, nació en 1974, en Noruega, que se hizo monje cisterciense y por los destinos de la vida, le han hecho obispo de alguna diócesis de Noruega. Además escribe libros, como el que mencionamos en el titular y dispone de un blog. En definitiva, es los tiempos modernos traen siempre maridajes modernos. Que en tiempos pasados, hubo monjes benedictinos de la rama cisterciense los nombrasen obispos, era singular, hoy, también. Pero es obvio y evidente, que diríamos en la enorme crisis del cristianismo en Europa, quizás exageramos con eso de enorme, porque el fuego está dentro de las entrañas del cristianismo en este trozo de continente que llamaos Europa.

Ya, ya, con cinco décadas de existencia de este escritor-monje-rezador.cantor litúrgico-obispo ha tenido mucho tiempo para reflexionar, reflexionar-analizar multitud de temas y cuestiones. Más siendo monje. En definitiva, el silencio del que hablaba Benito de Nursia, creados de la orden benedictina, “el habitarse a sí mismo”, que si mi memoria no me falla era el lema de Benito de Nuria (480-547). El habitarse a sí mismo del monje, le lleva a profundizar y ver, a sí mismo en más profundidad y esencialidad. Lleva a ver a los otros, en mayor profundidad. Lleva a ver a la Trascendencia del Ser Supremo, por los dones y las gracias del Mismo Ser Trascendente a una profundidad mayor…

Durante siglos las religiones eran la terapia del dolor de los humanos. Era uno de sus motivos y de sus fines. Ahora, se le ha añadido la psicología y psiquiatría y todas las ciencias humanas. Uno, que lleva buceando en el mar de la cultura tanto tiempo, sabe que las artes también intentan curar algo del dolor humano. Todo intenta curar el dolor y dolores humanos. A veces, digo y me digo, si nos curásemos de intentar no hacernos mal y daño a nosotros, y, también a los otros, no habría que curar tantos males humanos. Si no tiramos tanto papeles y cartones al suelo de la calle, no habría tanto que limpiarlo después.

Hasta dónde voy oliendo y masticando, no deseo engañar o mentir a usted, no he leído ninguno de sus libros, si he entrado en un resumen de su biografía y en la entrevista arriba señalada, y, cuándo termine este artículo volveré, si es posible a nadar en las aguas de este autor-meditador, aunque sea por noticias de prensa –porque el bosque de la cultura es enorme-, porque hay muchos autores en todas las artes, que miran y escriben o pintan o…, pero menos los que miran y piensan-analizan, y, menos aún los que además de mirar-observar-percibir, analizan-piensan pero también meditan.

Meditar es dejar la mente en sosiego, y, que ella te vaya hablando. Es sentarse en tu sillón, no hay que ir a Oriente, no hay que meterse en grupos raros, que pueden ser sectarios, -muchas personas se han perdido, porque ofrecían liberaciones, aviso para navegantes-. Sólo y solamente tienes que sentarte en tu sillón quince minutos cada día, y, a raíz de una noticia, una frase, una idea, un poema o de un recuerdo vas analizando-pensando dicho tema, y, después dejas que la mente-conciencia siga su camino. Quién sabe, si al final terminas rezando-orando al Ser Supremo, digo Ser Supremo, para que así, quepa todas las posibilidades… Invito estos años, que si usted tiene un tiempo de vacaciones, la mitad o un fin de semana largo vaya a un monasterio o convento cerca de su ciudad. Deje que el silencio le atraviese unos días, no sólo montana y mar y museos y ciudades nacionales y extranjeras… vaya unos días cada año a un monasterio de este terruño ibérico…

Vislumbro, intuyo, pienso que si este autor Erik Varden, fuese ateo, no fuese monje, fuese adscrito a alguna de las tendencias más modernas existentes, tuviese como tantos en estas décadas últimas, como todos, incluido este escribiente, somos no un eclecticismo, pero si mucho de ello, hemos metido en nuestra caja-botella del cerebro todas las corrientes del siglo veinte del pensar-filosofía-ciencias sociales-artes con mucho de lo clásico. Y, con ello, todos nos hemos hecho nuestra pequeña filosofía-metafísica. Nuestro modo de entender el mundo. Decimos que somos más de una o de otra, según nos convengan, según los aires académicos. Y, así vamos dejando el testigo de otros al otro, de nosotros en otros, -o, eso es lo que todos pretendemos, dejar huella para el futuro, pero muchos los llamados pocos los escogidos, pero todos dejamos huella aunque no escribamos, sólo hablemos-.

Decía, que si este autor, fuese y dijese casi lo mismo o lo mismo, o estuviese en una de las tendencias anteriores, sería loado y alabado y recordado por todas las escuelas y academias y creadores de información de medios. Sería descubierto como una voz nueva en el panorama de la cultura mundial. Enseguida las Universidades de progresistas en estos temas, de Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos los invitarían y darían conferencias y sus libros estarían en todos los Suplementos Culturales de las mayores revistas culturales del mundo…

¡Pero, pero cómo es un monje, además de monje pensador, y, además monje pensador obispo y meditador… pues tendrá una sombra en la nube del mundo, pero ya habrá voces, que lo intentarán meter en los libros de autoayuda o sólo de ensayo literario… no en la gran división del pensamiento moderno…! ¡Es un misterio pero me temo que eso sucederá…! ¡Aquí, este artículo para que entre en la Primera División del Pensamiento Actual, al menos del ensayo y del ensayismo, creo que esta trompeta o arpa o violín cultural es necesario escucharlo, leerlo, razonarlo, entenderlo, comprenderlo, porque creo que nos dirá mucho de nosotros mismos…! ¡Aunque seamos ateos o seamos agnósticos o seamos kantianos o seamos sartreanos…! ¡Paz y bien…!

