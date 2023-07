(Jmm Caminero) Existe un misterio y enigma inconmensurable en la escritura y el pensamiento. Miles de pensadores se dedican a ello, publican sus textos y después jamás saben sus consecuencias.

Eugenio Trías Sagnier, notable y loable y excelente filósofo y pensador de la segunda mitad del siglo veinte. De esos que entrarán en la historia del pensamiento, al menos, español e hispánico y catalán, redactó una columna titulada: Comedia triste, publicada en El ABC, el día 12 enero del 2013, en el que nos relata algo de los artículos y columnas que redactó Karl Marx. Marx como periodista.

Y Trías a raíz de ese acontecimiento, recordando que Marx fue también periodista o columnista, diríamos hoy, comentaba los acontecimientos históricos, y, redactó que sepamos unos cientos de ellos. Y Trías recordaba como buen pensador y buen articulista, toma una temática y después, como el género lo permite y lo incentiva toca-roza-besa diversos temas. Siguiendo la tradición de este género literario y periodístico. Mi modesta pluma hará lo mismo…

Trataremos el tema que está, siempre dentro de todo pensar y de toda filosofía, ¿los criadores, cuidadores, creadores de cultura, sean a nivel filosófico o sociopolítico o religioso, son responsables de todas las consecuencias que sus teorías después tienen, o de las interpretaciones que después acaban disponiendo…? ¡De las mezclas de sus conceptos e ideas, de los interpretadores de ellas y de los aplicadores de ellas, y de las materializaciones que se van haciendo a multitud de temas que van surgiendo a y en la vida y en la existencia…?

¿Acaso Marx, en su rincón y en su casa, dicen que a veces, llena de humo, y, en la Biblioteca Británica estudiando y trabajando, llegó a pensar que su sistema filosófico político, heredero de la gran tradición filosófica europea y alemana, de la economía inglesa, y del utopismo de la Ilustración y de la Revolución Francesa, pudo imaginar que acabaría teniendo el poder en medio mundo, y, ahora, aunque muchos piensan que se ha terminado, tiene consecuencias, políticas de enorme calado, y, a y en todos los terrenos de las ciencias sociales…?

Un pensador y filósofo, ahora, diríamos un científico social, puede pasarse media vida, y sus postulados tener mucha aceptación académica, social y cultural. Pero puede ser, que quede desapercibido, y dormido y, casi siempre olvidado durante siglos. Pero de vez, de vez en cuando, surge la fuente de agua que llega a las nubes, y, las ideas de ese pensador-filósofo-científico social cambia la faz de la tierra, -en lo bueno y en lo menos bueno-. Por los misterios del mundo, los misterios de la historia, terminan siendo presentes en millones de seres humanos…

Un enunciado, nunca se sabe las consecuencias que tendrán, cien enunciados formando un sistema teórico, nunca se conoce por quién lo hace-crea-inventa-diseña, las consecuencias que dispondrá. Más aún, si en vida del autor o autora, apenas tiene algún lugar en la cultura y en la sociedad y en la academia y en la universidad. Es más, puede fallecer dicho autor, sintiendo que ha fracasado, puede morir pensando que sus escritos, esencialmente, serán olvidados, serán perdidos y destruidos y comidos por el tiempo, quedará quizás alguna copia, que con varias generaciones terminarán igual, ¡en la nada!. Y, los manuscritos, esos con toda seguridad sucederá lo mismo…

Cómo prácticamente, casi nadie, le hace caso en vida, ni la oficialidad académica, ni la oficialidad cultural. Apenas nadie critica sus tesis, con argumentos y datos. Por consecuencia, no puede rectificar. No tiene un sistema de ideas al que enfrentarse y confrontarse, de críticas actuales y vivas, para matizar o modificar sus puntos de vista. Con lo cual, sus ideas, que las ha escrito, que son consecuencias de siglos de evolución, que no han sido corregidas por lo general, pueden tener consecuencias imprevisibles diez o cincuenta años después –si tienen aceptación social y política y económica y cultural o religiosa…-. Cuándo ya el autor posiblemente no exista en esta tierra…

Vienen los seguidores, sean de las teorías psicoanalíticas, Freud, vienen los seguidores de teorías psicológicas y antropológicas y metafísicas, Nietzsche, vienen los seguidores, de las teorías sociopolíticas, Marx. Y, se forman grupos y subescuelas, interpretadores, bizantinismos, subacademías, tendencias. Y, empiezan sus ideas y conceptos a ponerlos en práctica, a tener materialidad y carne en la sociedad.

Y, se aplican a multitud de aspectos, porque desde una temática, se puede mover la tierra, como el principio de Arquímedes. Desde la psicología se puede revolver todo, desde la metafísica se puede cambiar multitud de parámetros, desde la sociopolítica y economía, qué podemos indicar. Y, nos revuelven y nos recambian y nos remodifican el mundo. Eso es lo que hicieron los pensadores llamados de la sospecha: Marx, Freud, Nietzsche… -Y, también la revolución que supuso D. F. Strauss en el terreno de la Biblia, aunque ahora se ha olvidado, pienso que es uno de esos autores de la sospecha… tanto o más que la triada antes indicada…-.

¿La gran pregunta, siempre queda en pie, es Marx responsable del uso y de la interpretación que se hizo después, de su pensamiento, de la aplicación…? ¿O, por el contrario si esos tres/cuatro grandes cabezas de occidente se levantarán, criticarían hasta las raíces las ideas de sus propios libros, de sus propios pensamientos, y, desde luego de sus aplicaciones prácticas, entre otras, porque han pasado ya varias generaciones, y, las ciencias y el saber han cambiado radicalmente…? ¿Quizás, en los usos y aplicaciones que de sus conceptos se han hecho, ellos mismos lo rechazarían, aquello que se le achaca a Marx, “yo, yo no soy marxista”?

http://youtube.com/jmmcaminero © jmm caminero (28 junio-12 julio 2023 cr).

Fin artículo 3.672º: “El enigma del pensar: K. Marx y E. Trías”.