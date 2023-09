(Jmm Caminero) La denominan la tortilla falsa, ahora vegana siendo una tortilla de patatas sin huevo, con la misma forma y manera. Para algunos con cebolla o ajo, algo de tomate, azafrán, pimentón…

Y, como siempre, agua, sal, fuego, aire, algo de pan –algunos indican candeal o migas asentada o pan un poco duro –no olvidemos que durante siglos, el pan se hacía para varias semanas y aguantaba bien-, aceite de oliva, sal,

Cuánta sabiduría, han ido acumulando, especialmente mujeres, madres, abuelas que con poco han tenido que alimentar a la hija despechada y con hijo y nieto, que nadie quiere cuidar, y, lo hacía la abuela, con una abuela que quizás el abuelo acaba de fallecer o que murió hace lustros y ha tenido que alimentar a hijos pequeños, a una abuela que siempre está al lado y al cuidado de todo y de todos, quizás, sin nadie darse cuenta.

No somos conscientes que durante siglos, las personas fallecían antes, no se llegaba a ochenta años, sino que podría estar de media a los cincuenta, que existían muchos fallecimientos en los partos, que cualquier accidente podría suponer una muerte, que niños morían a edades tempranas, que mil vicisitudes del tiempo. Y, a todo eso, las personas tenían que adaptarse, sin contar las epidemias, las guerras, las hambrunas, las sequías, las tempestades, y… la maldad de los humanos, que siempre está presente… ¡Y, también la bondad, creemos que siempre hay más bondad y bien que mal y maldad…! –dirán que es una definición metafísica, pues metafísica será…!

Pues a todo eso, han contribuido para intentar sobrellevarlo y sobrepasarlo y sobresometerlo a los malos tiempos, con las comidas tradicionales populares, una de ellas, el ajo mulero manchego. Algunas veces, pienso que el nombre de mulero se debe que quizás lo harían los transportadores de mercancías con sus mulas, porque podrían llevar patatas y ajos y cebollas, que podrían durar más tiempo, pero no huevos que se podrían poner malos y romper con calores y fríos y movimiento. Pero es una imaginación mía, que no sé si tiene alguna hipótesis… -miro en la Wiki, y, a día de hoy, no tiene entrada esta comida, aquí lo señalo para que alguien la introduzca-.

Se cita a veces, a Cervantes en las comidas, pero raramente a Jovellanos, y, según los entendidos nos va narrando sus viajes y sus posadas y lo que han ido comiendo o degustando o tragando –utilicemos palabras también de la jerga popular, un poco indecentes…-. Galdós nos habla de Lhardi, -hace unos meses, mi media naranja y yo, estuvimos en sus puertas, pero no ascendimos a sus salones-. Este es el restaurante de los escritores e intelectuales, generación tras generación. Eso indican, y, dicen, no sé si es cierto que en su libro de firmas, está lo más granado que las generaciones han dado en este trozo de terruño. Van pasando los humanos. Esta es la realidad.

Recuerdo, de vez en cuando, me vienen a la mente, cuándo yo adolescente leía periódicos y otras realidades y sonaban grandes nombres del pensar y de la escritura, y, después, como las olas han venido otros. Ya he pasado varias olas y oleadas y marejadas y huracanes. Y, se van olvidando casi todos los nombres de cada una de esas olas. El tiempo es pasar.

Quizás, lo que nunca pase es una buena conciencia y buenos actos y actos morales, esos se olvidan sus hacedores y actores, pero su bondad va pasando de una generación a otra. Me consuelo a veces, intentando hacer frases verídicas y verdaderas, pero también buenas en sí, y útiles y buenas morales. Quizás queden para otras generaciones algunas, y, alguien alguna vez las repita o las piense, no sepa que yo soy el escritor de ella, pero siga haciendo bien… Schindler continúa en biznietos de aquellos que pudo salvar –eso fue, supongo un acto heroico, yo hablo de cosas pequeñas buenas y útiles, que solo recordará Dios, ni siquiera el que las hace…-.

Estoy ya en mi trayectoria final, no sé, si todavía me quedarán cien o mil o diez mil días. Pero sé que estoy en esa pendiente final. Y, en ella, estoy enfrentándome a columnas y escritos sobre la comida y el plato y el fogón y los cocidos. Quizás, para volver al principio, qué hacemos cuándo nacemos, llorar y mamar y dormir. Volvemos siempre a Vázquez Montalbán, no sé, qué parte era real lo que contaba, qué parte era inventado en las comidas…

¡Escritor que no debería olvidarse…! ¡Tantas veces he sugerido Centros Documentales para entrar a todos los escritores, de primera y décima fila… para que su memoria no se olvide…! ¡Lo mismo las de otras artes y saberes…! ¡Es como si la vocación del hombre sea olvidar, no hacemos nada más que olvidar…!

En Internet todo el mundo quiere que te suscribas a su red social o a su Web o a su canal. Diríamos que estamos en la época de la epidemia de ser leído o ser visto o ser estimado, según las suscripciones… Debo indicar, que en las mías, no pasan cada una de ellas de cien, dos o tres, no pasan de treinta. Y, no tengo obsesión por ellas. Si digo alguna verdad, pues poca influencia tendrá, si expreso algún error, que serán muchos, pues las consecuencias de mis errores serán pequeños.

Dicen, no recuerdo el caso, que en la Iliada se habla de comidas. Pero no sé porqué nos extraña tanto todo, pero siempre expreso, no pudo haber varios imperios mesopotámicos y varias etapas del Egipcio antiguo, sin autoridad política, sin autoridad militar, sin religión, sin sistema jurídico, sin agricultura, sin y sin… pero tampoco pudo existir sin comida. Sin comida y sin yantar y sin comer y sin dormir y sin tener hijos.

Es de sentido común, son las necesidades primarias y secundarias y terciarias de las que hablan hoy los psicólogos. El comer es una necesidad primara y secundaria y terciaria. Es las tres cosas a la vez. El ajo mulero es la demostración de la primera clasificación… Llegó la patata de América, y se mezcló con todo. Eso es el ajo mulero manchego, se mezclo con lo poco y lo simple y lo humilde… Eso es todo…

¿La pregunta, la historia en esta zona del mundo, volverá hacia atrás, y, a volver a comer ajo mulero casi todas las noches… porque empecemos o entremos en crisis económicas y de todo tipo… esta es la pregunta…?

Volvemos al ajo mulero manchego, con doscientos gramos de patatas, un diente de ajo morado, un tomate tipo pera, diez gramos de azafrán, agua no más de trescientos ml, doscientos gramos de pan, algo de pimentón, algo de aceite de oliva, sal, fuego y aire y luz del sol…

