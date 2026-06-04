La Escuela Municipal de Música y Danza ha protagonizado un multitudinario espectáculo en la Casa de la Juventud, al que ha asistido el alumnado de varios colegios locales. La iniciativa buscaba fomentar la creatividad y la afición por las artes escénicas entre los más jóvenes

La Casa de la Juventud ha sido escenario de una nueva actividad educativa y cultural organizada por la Escuela Municipal de Música y Danza de Alhaurín de la Torre (EMMDAT), que ha desarrollado el taller didáctico ‘Los talismanes de la música’, una propuesta diseñada para acercar el mundo musical a los más jóvenes de una forma participativa, amena y educativa.

La iniciativa ha estado dirigida a alumnos y alumnas de varios colegios, reuniendo a alrededor de 600 escolares que han disfrutado de una jornada llena de aprendizaje, creatividad y descubrimiento musical. Durante el taller, los participantes han podido disfrutar de un musical.

El encuentro ha contado con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Educación, Pilar Conde, quienes han estado acompañados por otros miembros de la Corporación Municipal y han querido compartir esta actividad con los escolares y el profesorado.

La edil de Educación destacó la importancia de impulsar iniciativas culturales y educativas que despierten el interés de los más jóvenes por la música y las artes escénicas.“La música es una herramienta extraordinaria para el desarrollo personal de nuestros niños y niñas. Actividades como este taller permiten acercar la cultura de una manera divertida y enriquecedora”, apuntó Pilar Conde.