(Jmm Caminero) Sin unas decenas de viñetistas desde 1940 hasta ahora, sin esos filósofos y pensadores de la línea y de la restricción de palabras, no seríamos igual a lo que somos…

Creo que esas docenas de grandes humoristas gráficos que han vertebrado esta Península Ibérica durante estos últimos setenta años. Sin ellos y, sin algunas ellas, no seríamos lo que somos, no pensaríamos lo que pensamos, no sentiríamos lo que sentimos, no desearíamos lo que deseamos.

Es cierto, es cierto, no solo se debe al humor gráfico que día tras día, decenas de tiras, monos, chistes, viñetas, humor gráfico ha estado cada mañana, como campana y tambor en los medios de comunicación. Existen decenas y decenas y, quizás, cientos de otras causas. Pero una, una más, una entre otras, no cabe duda es que es y fue el humor gráfico.

Fenómeno que ahora no entiendo y no comprendo, y, lo he escrito, ahora existen unos mil medios digitales de prensa y periodismo y Webs informativas, y, al menos la mitad no tienen sección de viñetas. No entiendo, porque todas las personas que leían los periódicos de papel, no se detenían en todas las secciones, pero si lo hacían, en unos segundos en la viñeta de humor o de pensamiento.

Ahora, existen mil medios de comunicación, incluidas las Webs de entidades de todo tipo, que informan, radios, televisión, empresas, etc., más todas las particulares. Y, por otro lado, existen cientos de viñetistas y humoristas gráficos, que solo desean publicar, incluso sin intercambios de euros. Y, los equipos directivos de cientos de periódicos digitales, no tienen sección de humor gráfico. Cosa que no entiendo y no comprendo. ¿Qué hace El País, tener a cinco o seis autores, qué hacen los grandes medios periódicos nacionales generalistas, tener al menos uno o dos…? ¡Aprendan…!

No me gusta citar, aunque siempre estoy citando, siempre con buena intención, pero no me gusta, y, lo tengo que hacer, porque siempre te olvidas alguno y algunos, pero este país, si usted, no sería igual, no tendría las mismas ideas, las votaciones habrían sido de otra manera, sus pensamientos y sus deseos, si no hubiesen existido: Forges, Máximo, Mingote, Chumy, Summers, El Roto, Ricardo y Nacho, Gallego y Rey, Ballesta, Killian, Malagón, Puebla, Nieto, Flavita, y, otras docenas y decenas que disponían/disponen de un ámbito más regional, y, tantos otros, una sinfonía de pasteles, dulces y amargos, de ideas, deseos, pensamientos, conocimientos.

A veces, pienso que el aforismo hoy, está en una gran parte en las viñetas. Son aforismos con unas líneas de dibujo. Debo indicar, que para mí, el humor gráfico es una combinación de dos artes o subartes, el dibujo-pintura plástica, y la poesía-aforismo literaria. Ambas realidades, con ambas realidades, los autores, como Oráculos de Delfos modernos, juzgan, medio entendiéndose la realidad y la actualidad y trozos de la realidad…

Igual que no todos los cocineros o modistos tienen la misma calidad, cosa que es difícil de juzgar, ni todos los articulistas, ni todos los viñetistas tienen el mismo grado de calidad, esencialidad, profundidad, suavidad y buen hacer… Pienso que la gran virtud de Forges y de Mingote y también de Máximo, es que no eran personas, demasiado críticas y avinagradas y aceradas y doloridas y dolientes.

Sino que quizás, algunos por pasar momentos históricos complejos, otros, por formación y educación psicológica y moral, nos narraban la realidad, de forma suave, pero real. Se dice, que no existía ninguna oficina de funcionarios de este país, que no tuviese colgado en algún plafón, algún chiste de Forges, que se reía/analizaba/criticaba a los funcionarios. Es decir, los mismos funcionarios se reían con la crítica que les hacía el maestro Forges… creo que este juicio es aplicable también a Mingote, y, también a Máximo, quizás, también a otros, pero no voy a narrar aquí más nombres…

Creo y estimo que hoy, si, hoy en nuestra Celtiberia de siglos y milenios, necesitamos que todos los telediarios, al final, tengan una viñeta o dos o tres, de distintos autores del humor gráfico de nuestro país. Necesitamos que en todos los telediarios pongan esa sección que durarían unos segundos. Y, creo que nos ayudaría, que sería una catarsis, que nos haría ver mejor las realidades humanas que estamos pasando. Que endulzaría el corazón, que suavizaría los juicios, que percibiríamos la realidad, la presente realidad, en la cual, por si no lo saben, el pueblo está muy preocupado, porque el pueblo no seremos catedráticos de historia, ni de economía, ni de psicología, pero el pueblo teme y sabe, que esto se puede ir de las manos y caer en un juego de pies, el pueblo teme, que el pueblo sea el balón de otra competición y de otro partido y, el pueblo teme por él, y por sus hijos…

No sé, si cuándo en las declaraciones, entrevistas, alocuciones, los padres de la patria y los representantes del pueblo español, hablan con palabras tan duras y tan avinagradas y tan envenenadas, al menos a veces, al menos muchas veces, no se dan cuenta, que están asustando al pueblo. No perciben que el pueblo está asustado. ¡Cómo les tendría que decir, que expresen lo que quieran, según la ley, pero háganlo con suavidad, háganlo con razones, háganlo con paz…! ¡Creo que tenemos derecho, creo que nos deben comportarse así, creo que los hemos votado y merecemos que analicen la realidad sin tanto veneno, sin tanta inquina, sin tanto rencor, sin tanta maledicencia, sin tantas falacias, sin tantas leyes del embudo…!

Hoy, mi homenaje a todos los viñetistas de estos tres siglos que han pasado por la prensa en este terruño, que por no ponernos de acuerdo, no pronuncian su nombre, -que por no llamar España, llaman Estado-, digo yo, que si le llamo Piel de Toro o Tierra de Conejos, nombres antiguos y muy antiguos, nadie se ofenderá… hoy, mi homenaje a los viñetistas de hoy, y, todos esos que nos han ido dejando y los que siguen estando de estos últimos setenta y cinco años últimos…!

