La actividad cinegética podrá desarrollarse la próxima campaña en cuatro reservas y un total de 40 cotos ubicados en siete provincias

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha publicado la oferta pública de caza para la adjudicación de los permisos para la temporada 2026-2027 en los terrenos cinegéticos de titularidad pública que gestiona la Junta de Andalucía. Esta convocatoria, publicada este jueves 28 de mayo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se corresponde con las previsiones de los Planes Técnicos de Caza aprobados para estas zonas.

La actividad cinegética se desarrollará en esta temporada en las cuatro reservas andaluzas de caza, a saber: Cazorla y Segura, en la provincia de Jaén; y Serranía de Ronda, Sierras de Tejeda y Almijara y Serranía de Cortes de la Frontera, en la de Málaga. Además, en hasta 40 cotos ubicados en siete provincias: Almería (10), Cádiz (6), Córdoba (3), Granada (2), Jaén (17), Málaga (1) y Sevilla (1), todos ellos gestionados por la Junta de Andalucía.

Según recoge la resolución de 19 de mayo de 2026 de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, los permisos vendrán clasificados según modalidades de caza, provincias y terrenos cinegéticos y se adjudicarán mediante sorteo o subasta. En concreto, se realizarán ambas actuaciones para la adjudicación de autorizaciones relativas a las Reservas Andaluzas de Caza y cotos de titularidad pública en las modalidades de recechos de trofeos, representativos, selectivos, recechos de hembras, recechos/aguardos de jabalí; y solo subasta para puesto fijo de zorzal y paloma, caza en mano de liebre, conejo y perdiz, perdiz con reclamo, caza en mano de jabalí y lotes completos de monterías, batidas y ganchos.

Durante la temporada se realizarán distintos procedimientos de adjudicación de permisos por sorteo o subasta de las diferentes modalidades y especies en aquellos cotos que así lo requieran para su correcta gestión. El citado proceso de adjudicación será realizado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA).

Como parte de estos procedimientos de adjudicación, en consonancia con el análisis de la actividad cinegética del Plan Andaluz de Caza 2023-2033, se pretende facilitar el acceso de nuevas personas cazadoras a terrenos cinegéticos en un ambiente favorable, de tal forma que es necesario un acercamiento de la actividad cinegética a las personas jóvenes y a las mujeres, dando facilidades tanto económicas, como de disponibilidad de terrenos donde iniciarse en la caza. Para ello, desde 2025 se está realizando un sorteo de permisos gratuitos denominado Caza Joven, que se va a complementar durante la temporada 2026-2027 con permisos de caza ofertados en las mismas condiciones y dirigidos a mujeres cazadoras.

Información y solicitudes

Los interesados en acceder a toda la información y las solicitudes de estas adjudicaciones pueden hacerlo a través de la web de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y de la página de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Ambos espacios en Internet irán recogiendo las fechas y demás datos de relevancia relacionados con los sorteos y subastas de las autorizaciones.

El objetivo de la gestión de estos terrenos públicos es fomentar una actividad cinegética compatible con la conservación de la biodiversidad, llevando a cabo el aprovechamiento de un recurso natural renovable que repercute en el desarrollo económico, ecológico y social de zonas rurales poco favorecidas al generar una oferta de calidad.

Superficie en la que se realiza la oferta pública de caza por provincia

Almería: 29.153,92 ha.

Cádiz: 3.974,94 ha.

Córdoba: 13.283,83 ha.

Granada: 13.631,90 ha.

Jaén: 106.283,64 ha.

Málaga: 36.716,03 ha.

Sevilla: 7.491,07 ha.

Total: 210.535,33 ha.

Número de acciones de caza por modalidad

Monterías/Batidas/Ganchos: 795

Recechos/Aguardos y Paquetes: 692

Caza menor: 2.362

Total: 3.849