(Jmm Caminero) Siempre estamos en la lucha de lo que es Naturaleza-naturaleza y lo que es cultura-Cultura, lo que es constante y lo que es cambio, lo que es constante y lo que es moda.

En todos los parámetros de la realidad se plantea esta cuestión o manera o forma de un modo o de otro. Qué cambia y qué no debe cambiar, qué no cambia y qué debe cambiar. A nivel de conceptos, de prácticas individuales y colectivas. Si los continentes se mueven, el planeta se traslada, la galaxia también, el universo se expande, con más razón, se indica, se moverán el resto de cuestiones…

Pero la cuestión es cuánto se debe mover-cambiar, cuánto no, cuánto se debe modificar-variar, cuánto debe ser constante. Cuánto y cómo y cuándo y dónde y, sobre todo en qué. La cuestión debe cambiar todo. Cientos o miles de aspectos teóricos y prácticos. Hoy, hoy mismo, cientos de miles de investigadores en el mundo, de la industria privada y pública y de la universidad, y, cientos de miles de otras personas se levantan para cambiar algo. Ese algo puede ser una nueva forma de cirugía, una nueva ecuación matemática, un nuevo concepto filosófico, una nueva práctica económica, un nuevo concepto de ética o moral. Y, mil otros campos. Todo cambia, todo se va modificando, ya lo dijo el maestro viejo griego, Heráclito. Pero la cuestión es si todo debe cambiar igual y del mismo modo. La cuestión es si existen cuestiones que no deben cambiar, o solo irse adaptando en algunos parámetros y matices.

Ahora, de las seis o siete grandes civilizaciones existentes, que de ella se derivan otras, de esas seis o siete grandes civilizaciones, hasta ahora basadas en metafísicas religiosas, casi todas, en sus fundamentos esenciales, en sus pilares, unas aceptan más cambios que otras. Hoy, uno de los problemas del mundo, es que algunas civilizaciones cambian en casi todo, otras solo en parte. Unas pueden aceptar los misiles y los aviones supersónicos pero no que cambien el régimen de comidas que está prescrito desde hace siglos. Otras cambian en todo, o, están dispuestas a modificar y cambiar en todo…

Por consecuencia, nos enfrentamos y confrontamos con un enorme problema o cuestión en el mundo. Que es causa de enormes roces entre sociedades, culturas, civilizaciones, etnias, religiones, metafísicas, éticas, y, todo lo demás. Casi todo el mundo acepta los planteamientos científicos, especialmente de las ciencias naturales y matemáticas. No tienen más remedio. Pero después, los planteamientos de las ciencias sociales y humanas, aquí, ya se produce unos cambios enormes de diferencia de civilizaciones. Las civilizaciones no aceptan todo lo que va produciendo las ciencias sociales, entre otros motivos, porque dentro de ellas mismas, cada una de ellas mismas, existen varias corrientes.

Pero evidentemente claro está, tampoco se ponen de acuerdo las civilizaciones, en los cambios que pueden surgir del movimiento racional-filosófico, de las filosofías, cada una tiene adaptaciones del resto de las filosofías, o, simplemente dispone de sus filosofías propias.

Y, al final, otro magma enorme de no entendimiento entre las civilizaciones, es las metafísicas religiosas y las religiones positivas, cada una con sus dogmas y sus prácticas, aunque tengan algunos puntos en común. Y, por último estarían las costumbres sociales, a medias tomadas de los puntos anteriores, y, a medias de inercias de las propias tribus, aldeas, pueblos, regiones, comarcas, costumbres de siglos, historia e historias, etc.

Por tanto, estamos ante una situación, hemos reducido a seis o siete grandes civilizaciones, de las que surgen mezclas y combinaciones diversas y diferentes, que podrían acercarse a veinte o treinta subcivilizaciones –que se derivan de ellas, no que sean inferiores-, con diferencias entre ellas, porque el mundo del vedismo no es el mismo del budismo, ni el mismo del jainismo por poner tres ejemplos. Aunque tengan raíces comunes y semejantes. Igual que el mundo del zoroastrismo no es el mismo que del judaísmo o del islamismo o del cristianismo. Y, dentro del cristianismo no es exactamente lo mismo las iglesias ortodoxas griegas, que el catolicismo, que los luteranismos-evangelismos…

Por lo tanto, es cierto que todo cambia. Los conceptos siguen surgiendo de la marmita de la historia a borbotones. Conceptos, ideas, argumentos, ecuaciones, fórmulas, definiciones a y en todos los campos surgen cada año nuevas, cada mes, cada día, cada semana. Nadie niega esto. Lo que sucede, es que digamos cada civilización, no tiene más remedio que aceptar los enunciados, que estén bien demostrados de las ciencias fuertes o puras, por denominarlas de algún modo. Y, del resto de saberes, solo aceptan o cogen los que consideran les convienen a sus planteamientos, fundamentos, pilares, fines, intereses, sistemas ideológicos…

Al final, igual que existen placas tectónicas geográficas en el planeta, también existen placas tectónicas geográfico-culturales metafísicas o civilizaciones. Y, este es el problema que arrastramos desde siglos y milenios. ¿Qué tendríamos que hacer para crear puentes de interrelación entre esas grandes civilizaciones? ¿Qué por otro lado, puede ser uno de los cinco más graves/grandes problemas de la humanidad hoy, que los humanos cada uno con su metafísica y su civilización, no se pongan de acuerdo unos con otros, unas con otras…? ¿Y, muchos tienen que vivir unos al lado de los otros, tocando sus fronteras o dentro de sus fronteras…? ¿Qué hacer, qué pensar, qué esperar…? ¿Casi todo moda, casi todo cambia?

http://filosliterarte.blogspot.com.es © jmm caminero (24 abril-12 mayo 2024 cr).

Fin artículo 4.205º: “Casi todo moda, casi todo cambia”.