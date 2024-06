(jmm caminero) La Hagadá de Pesaj es el canto y el rezo que en las comunidades judías se realiza el día de Pascua en conmemoración de la salida de Egipto, de la salida de la esclavitud.

Hace unos años realicé y construí unos artículos periodísticos en torno a algunas de ellas, disponía escritas para hacer otros, pero creo que va a ser mejor, pues citarlas, para que se perciban, diríamos ese manantial enorme de historia que quizás usted no conoce. Ahora que Europa se va volviendo la Europa de diversas metafísicas religiosas, bueno es que aprendamos y aprehendamos algo de las distintas culturas religiosas que están y son en la misma Europa.

Que un pueblo celebre y concelebre, con alegría y tristeza, la Pascua, que después en el cristianismo tomó la forma de muerte y resurrección del Nazareno. Pero que un pueblo tome como conmemoración la salida de Egipto, con un tono de alegría y de tristeza al mismo tiempo, y, por tanto, de salida de la esclavitud es esencial. Porque es la forma y manera de demostrar y mostrarse a sí mismo, que las esclavitudes reales del pasado, continúan siendo en el presente de otras maneras y de otras formas, con otros apellidos y otros nombres. Es la historia constante del anhelo de la libertad y de libertad de la humanidad. La historia es el recorrido de la libertad, libertad individual y colectiva…

Que el pueblo judío, que según algunos analistas, estudiando cuándo cientos de miles y millones de personas de Europa arribaban a Nueva York, se estudió y analizó y se llegó a la convicción de que en estadística los judíos y de origen judío, dedicaban más recursos a la enseñanza-educación de sus hijos, y, que en estadística, eran de los primeros que salían de los barrios peores de Nueva York, y, de los que más alto nivel de éxito social solían disponer. Pienso que esas características se debe en parte a la celebración cada año de la Pascua, porque salir de la esclavitud es un concepto general, y, desde luego social, económico, político, religioso, moral, ético, psicológico, etc.

Entre otras Hagadás que a lo largo de los siglos han tenido y tienen importancia, por las ilustraciones o por otros motivos estarían: Hagadá de Moriah, Hagadá de los pajaritos, Hagadá de Sasoon, Hagadá Hermanada a Hagadá de Rylands, Hagadá de Cataluña del siglo XIV, Hagadá Darmstadt de 1430, Hagadá de Nuremberg de 1449, Hagadá de Praga de 1527, Hagadá de Venecia de 1609, Hagadá de Pesaj de Ámsterdam de 1695, Hagadá de Jacob Ben Judah de Berlín, Hagadá Dorada de Barcelona 1320, Hagadá Kauffmann del s. XIV, Hagadá de Sarajevo de 1350, Hagadá Rothschild de Francfort de 1842, etc.

Debo indicar que no soy judío, pero como español, hasta dónde sé de algunas generaciones de antecesores, no descarto que como usted si está en las mismas condiciones, que algún antecedente personal del siglo quince fuese probablemente judío o judía. Creo que esa es la situación que estamos todos los que pensamos o creemos o tenemos indicios de saber, que nuestros antecesores o ancestros o antecedentes han estado en estas tierras hasta dónde tenemos noticias…

No debemos obviar y olvidar que el pueblo judío o la cultura judía o las personas que tienen fe en el judaísmo han tenido una existencia histórica muy compleja, por decirlo de una forma suave, a lo largo de los siglos. No hay siglo que no hayan tenido en alguna parte de Europa, desde la expulsión de Jerusalén en tiempo de Roma, no han dejado de tener persecuciones, si no en un rincón de Europa en otro, desde hace siglos.

Pero lo que sucedió en el siglo veinte, esto ya supera todas las entendederas humanas. Lo sucedido en el siglo veinte en Europa a los judíos está fuera de todos los cauces racionales y morales y cognoscitivos, por lo cual, sin entrar en otros predicamentos, tenemos que ser conscientes de ello. La humanidad se hizo a sí misma un crimen tan atroz, que la humanidad es difícil que sea capaz de mirarse en el espejo. Llevamos décadas, intentando entender y comprender todos esos mecanismos, por lo que se llegó a esa situación, para que otra vez no se repita. Pero no se repita jamás ni con el pueblo judío, ni con otro pueblo…

Hoy, hablar de las Hagadás en la realidad del momento es difícil, pero no podemos negar de dejar de valorar las grandes obras culturales de la humanidad, y, entre otras, están las Hagadás ilustradas y pintadas y miniadas o escritas hace siglos, que son una revelación de que el ser humano busca una Realidad más profunda dentro de sí y fuera de Sí.

Hace unos años se ha encontrado un “cerdo verrugoso”, una pintura en roca de hace unos cuarenta y dos mil años en las antiguas islas Seychelles. De momento la pintura rupestre, y, la pintura más antigua que se ha encontrado de tono figurativo –en España se han encontrado rasgos pictóricos más antiguos, pero no figuras o pinturas, ya que Chauvet en Francia es de hace treinta milenios, y Altamira y Lascaux de hace quince o diecisiete…-.

Desde hace, al menos, cuarenta milenios, los humanos rellenamos trozos de paredes de piedra, de lienzos de tela, de papel, de maderas representando en imágenes algo de lo que somos. La historia de la Hagadá es un eslabón más en ese intento del hombre de comprender lo que somos y en donde somos. Eso que somos espacio y tiempo. Y, con el espacio y el tiempo formamos todo ese árbol de culturas y metafísicas que forman y conforman la historia y la Historia y la Humanidad. Paz y tolerancia que tanto necesitamos, que tanto deseamos, para todos los pueblos y para todos los rincones de este pequeño planeta…

http://twitter.com/jmmcaminero © jmm caminero (07-16 junio 2024 cr).

Fin artículo 4.265º: “Hagadás históricas”.