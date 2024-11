(Por Jmm Caminero) Hegel (1770-1831) está siempre pululando sobre nuestras cabezas. Esta es la realidad. Es cierto que ahora se menciona menos, pero Hegel está siempre sobre/dentro de nosotros.

En este caminar y recaminar por el articulismo literario, me he encontrado con un prólogo de Emilio Lledó (Sevilla, 1927), no es un artículo, pero a veces los prólogos de ciertos y a ciertos libros son como artículos, podrían pasar y serlo, si se firma y se publica en el periódico, y, a veces, algunos artículos periodísticos son si se firman y se publican en un libro, en el principio, un prólogo.

Pues Emilio Lledó publicó un prólogo, titulado Lectura de Hegel, en 1971 a un libro de Ramón Valls Plana –no cito ya el libro, porque esto es u artículo periodístico de ochocientas palabras no es un prólogo a un prólogo-, en el que nos recuerda, que en esas fechas, hacia doscientos años del nacimiento de Hegel, ahora, nos situamos que dentro de unos años harán los doscientos años del fallecimiento de Hegel.

Sobre Hegel, como en los toros existen muchas opiniones, muchos avisos, unos los que salen diciendo que el torero ha hecho una gran corrida, otros, los que expresan que podría haber sido mejor, que ha sido una tarde sin gloria, y, aquellos otros, que indican que ha sido mala para la categoría del diestro o siniestro, y, que tal Figura X o Z o M, es mucho mejor… Además que el toreo clásico es mejor, que todas esas innovaciones que se están realizando, y, que dónde esté y estén los clásicos, esos que estuvieron entre las patas de la incivil cruenta guerra civil, antes y después, esos son los grandes herederos…

Pero como usted entenderá y comprenderá, no estamos hablando de toreo, pero el toreo y los toros es el símbolo de este país, aunque ahora esté en retroceso, el toreo de lidia, en sus varias formas, es la metáfora de esta sociedad y país. Raramente realizo un artículo de un filósofo o pensador o científico, incluso, excepcionalmente, tampoco de pintores o artistas plásticos, humanistas, teólogos, etc. Pero, este arado y tierra de la columna que firmo y relleno están llenos de ideas y de conceptos y de datos y de argumentos de esos mares y de esas fuentes y de esos pozos. Pero hoy, como estamos caminando y recaminando por el articulismo literario de opinión, hoy hemos hecho una excepción.

Cuando yo era joven, en la práctica el mundo se dividía en los posthegelianos y los antihegelianos. La realidad es que ambos admitían ideas de Hegel, y, desechaban ideas de Hegel. La realidad y la verdad y la veracidad, es que Hegel sigue estando tan presente como siempre. Quizás, Hegel haya sido el Aristóteles moderno y de esta época –ya sé que alguno dirá el Platón de la contemporaneidad-modernidad-, su influencia durará siglos, porque ha hecho una filosofía, que no todo el mundo, o casi nadie la entiende o la comprende. Yo, yo personalmente, solo algunos aspectos, por tanto, es una filosofía que se ha convertido en metáforas y símbolos, y, ya sabemos lo que sucede con los mitos, que cada uno lo interpreta como puede o quiere o le interesa…

Hegel, ha tenido, dos grandes lados de la realidad interpretativa, la famosa izquierda hegeliana y la derecha hegeliana. Ahora, apenas se habla de esto, pero sigue estando presente. Hegel de alguna manera ha triunfado en el mundo de las ideas. Incluso, ahora que menos se menciona, incluso más que antes… Porque Hegel, ha creado el Estado moderno. Hegel recopila todo el Estado de Kant y la Ilustración y sus precedentes, incluso del mundo griego, y, hace otra cosa. Hace el concepto de idea que se está imponiendo, que el individuo es parte del todo.

Y, en esa situación estamos. No crean que Hegel ha muerto, sea de su agrado o no. Hoy, está Hegel más presente que nunca, porque hoy caminamos hacia el “hombre colectivo”, el yo individual está dejando paso al “yo colectivo”, y, la tecnología lo está permitiendo. Hoy, se están juntando dos corrientes, que al final, es puro Hegel, “una especie de comunitarismo capitalista y liberal”, y, “una especie de capitalismo liberal que camina hacia un comunitarismo”. Solo miren las medidas y normas y políticas y realidades de cada día y de cada semana, sean en Eurasia, sean en Asia, sean en América…

Hegel, ha sido una especie de signo portentoso laico y seglar, es el filósofo y pensador, que muriendo joven, no habiendo publicado demasiado antes de fallecer, ha sido capaz de dirigir las grandes líneas del pensar de estos dos siglos. Del pensar y del hacer… Caminamos hacia una especie de “sujeto colectivo”, una especie de termitero y hormiguero colectivo, en el que cada individuo estará más dependiente de la totalidad, y, menos de su individualidad. Hegel, que parece ha fracasado ha triunfado. Somos ahora más hegelianos que nunca. Esta es la realidad.

Porque hoy, el “termitero global puede saber perfectamente, que yo, en mi rincón de mi casa, puedo estar escribiendo un artículo”. Jamás, se podría saber, si Hegel, en su estudio estaba redactando la Fenomenología del Espíritu, ni Napoleón podría saberlo, pero hoy los Napoleones de hoy, si pueden saberlo. Esta es la realidad. Hegel está triunfando, en su idea, de que “el individuo es parte del todo, el todo parte del individuo”. No sé, si será bueno o regular o malo, pero esto es el trozo de tarta que existe. Y, este es el mundo que se está abriendo, aunque yo no lo vea. Paz y bien.

http://articulosperiodisticosjmm.blogspot.com.es © jmm caminero (18-24 nov. 2024 cr).

Fin artículo 4.559º: “Siempre Hegel y Emilio Lledó”.