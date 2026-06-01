(Por Moisés Palmero Aranda Educador Ambiental) Se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y, para contarles cómo lo celebraremos, les propongo bailar en corro al ritmo de la Tarara. Si están pensando que ¡tururú o tararí que te vi!, al menos acompáñenme con las palmas y el estribillo que seguro lo conocen: La Tarara, sí; la Tarara, no; la Tarara, niña de mi corazón.

No es un capricho ni una excentricidad, sino por la coincidencia de que estos días hemos empezado a colaborar con otra radio escolar, la del CEIP Federico García Lorca de Las Cabañuelas y, por si no lo saben, el poeta granadino nació un cinco de junio de 1898, así que su cumpleaños, por eso de la justicia poética, coincide con esta efeméride.

Lo primero que me han permitido hacer (porque allí hay muchos tararas y no son los niños) ha sido un audiocuento de una de mis historias, «Carla y el nido de tortuga boba», y, si todo va bien, lo lanzaremos uno de estos días. Además del cuento para conocer a esta especie, los anidamientos que comienza a hacer en el poniente de Almería (el verano pasado fue el primero), los problemas a los que se enfrentan y qué hacer si encontramos un nido, hemos querido grabar las voces de las diferentes nacionalidades que conviven en el centro. Una treintena de niños y niñas han participado en la grabación. No tiene desperdicio, así que la primera estrofa está dedicada a ellos y a los poemas que llevan sembrando durante años a través de las ondas: tiene la Tarara un gran abanico, pa sembrar poemas en Radio Federico.

Las dos siguientes también van para ellos, porque para ir preparando el terreno, el viernes hicimos un taller de plantas aromáticas con los romeros y lavandas que aromatizan y embellecen su patio. El objetivo era recordarles la suerte que tienen de disfrutar de él y de toda la naturaleza que les rodea. Hablamos de los nidos de vencejos y los refugios de murciélagos que presiden casi invisibles la fachada de su cole y que de forma silenciosa los protegen de los mosquitos. De la gran variedad de especies de árboles que los cuidan del sol y son guardianes de los gorriones que vuelan sobre sus cabezas y les alegran el día. De los cipreses de Cartagena que han plantado junto a su vivero y de los que quieren germinar semillas para seguir reforestando, como lo han hecho en los últimos seis años, la Sierra de Gádor, con el objetivo de atraer la lluvia que recargue los acuíferos con los que regaremos los invernaderos del futuro (o lo que quieran nuestros nietos), y que regeneren el suelo y ese bosque que nuestros abuelos talaron y no cuidaron.

Eran otros tiempos; no es un reproche, es solo parte de la historia, que hay que recordar para no volverla a repetir. Pero volvamos a los versos, la música y las palmas y cantemos dos estrofas seguidas para destensar lo tensado: habla la Tarara de plantar el agua, pa zurcir la tierra y ondear las ramas. Juega la Tarara a tejer lavandas, pa criar arañas y saltar montañas.

Pero no solo con radio celebraremos, sino que participaremos con diferentes actividades en la IX Semana del Medio Ambiente que organiza el Ayuntamiento de El Ejido. Haremos dos paseos por Punta Entinas, uno con escolares de la ESO de Tarambana y otro con quien quiera apuntarse el sábado seis para pasear entre lentiscos, posidonias y flamencos. Y eso se merece otra estrofa: pinta la Tarara sus manos de rosa, pa volar flamencos a los Cuatrovientos.

También llevaremos a cabo una limpieza en los artales de Santa María del Águila, con los chavales del instituto y sus profesores, que quieren aprovechar el bosque invisible, el ignorado, el de las matas y los pinchos, el hiperprotegido y menguante, para hacerles entender de dónde venimos y hacia dónde nos encaminamos: busca la Tarara en las artineras, los sueños perdidos de nuestras abuelas.

Limpiezas que, como siempre decimos, no son lo más agradable, pero que son muy útiles para conocer la naturaleza que nos rodea y de dónde vienen las basuras que tanto daño nos hacen. Por eso haremos dos limpiezas de playas con infantil de tres años de Balerma y los de primer ciclo de primaria del Bahía de Almerimar. Acciones que se sumarán a la realizada este fin de semana con los compañeros de Eurosol, con los que hemos hecho la segunda actividad a la que nos comprometimos cuando juntos apadrinamos la playa del Faro del Sabinal a través del proyecto de la Red de Observadores de Flamencos de Punta Entinas: limpia la Tarara en el rompeolas, pa cuidar tortugas y a las posidonias.

Y hasta aquí mi versión particular de esta canción popular que Lorca hizo internacional y que me ha servido para intentar explicar mi propósito esta semana, que no es otro que hacerles entender a los niños lo que he escrito para los adultos en el próximo número de Cuatrovientos que saldrá la semana que viene: que entre el hombre y la naturaleza, hay un pueblo, una comunidad, una comarca que trabaja, sueña, crece y que se merece un final feliz, viviendo en paz y en armonía con su entorno. A ver ahora cómo sacas la pegadiza melodía de tu cabeza. No lo intentes, disfrútala.