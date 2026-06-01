El Centro de Emprendimiento Digital Smart Mobility de Alhaurín de la Torre será escenario el próximo 2 de junio de la jornada final del Reto de Movilidad Inteligente y Conectada, una iniciativa promovida por la Agencia Digital de Andalucía, el Ayuntamiento y Vodafone para buscar soluciones innovadoras que mejoren la gestión del tráfico, la seguridad vial y el uso inteligente de datos en el municipio. Durante el encuentro se presentarán ocho proyectos tecnológicos y se anunciarán las dos propuestas seleccionadas para desarrollar pilotos reales con financiación específica.

Jornada presentación de proyectos del Reto de Movilidad Inteligente y Conectada

Denominación del evento

Jornada de presentación de proyectos del Reto de Movilidad Inteligente y Conectada

Fecha y lugar de celebración

Fecha : Martes 2 de junio de 2026

: Martes 2 de junio de 2026 Hora : 16:00 – 18:00 horas

: 16:00 – 18:00 horas Lugar: Edificio Aeroportuario anexo al centro Misión Alhaurín de la torre. (https://maps.app.goo.gl/yHt55tVNqbirbytS6)

Descripción de la jornada

El próximo 2 de junio, el Centro de Emprendimiento Digital de Smart Mobility de Alhaurín de la Torre acogerá la jornada de cierre del Reto de Movilidad Inteligente y Conectada: Alhaurín de la Torre y la plataforma STEP de Vodafone.

Esta iniciativa, impulsada desde Misión por la Agencia Digital de Andalucía, junto al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y Vodafone, nace con el objetivo de identificar soluciones tecnológicas capaces de responder a desafíos reales del municipio relacionados con la gestión del tráfico, la seguridad vial y el uso inteligente de datos para la toma de decisiones públicas.

Durante los últimos meses, startups y proyectos tecnológicos han trabajado en adaptar sus propuestas al contexto real del municipio, explorando cómo sus soluciones pueden integrarse con STEP, la plataforma tecnológica de Vodafone orientada a la movilidad conectada, interoperabilidad de datos y analítica predictiva.

Tras el proceso de evaluación técnica, el comité evaluador seleccionará los dos proyectos ganadores que serán anunciados oficialmente durante esta jornada y pasarán a la siguiente fase de diseño e implementación de pilotos reales en Alhaurín de la Torre, con una dotación de hasta 10.000€ por piloto para validación en entorno real.

La jornada servirá además para:

Compartir públicamente el recorrido del reto y los aprendizajes del proceso.

Dar visibilidad a las startups participantes y a sus tecnologías.

Presentar los proyectos seleccionados y los próximos pasos hacia el pilotaje.

Fortalecer la colaboración entre administración pública, corporaciones tecnológicas y ecosistema emprendedor.

Agenda

Aforo estimado: 20 personas

16:00 – 16:05 | Recepción de asistentes

Durante la recepción y acreditación de asistentes para dar la bienvenida entre startups, partners y representantes institucionales.

16:05 – 16:10 | Bienvenida y explicación de la jornada

Interviene: Emilio Solis (Director del centro Misión Smart Mobility)

Breve introducción a la dinámica de la jornada. Le seguirán el saludo de los representantes del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y de la Agencia Digital de Andalucía.

16:10 – 17:45 | Presentación de las 8 startups participantes

Modera: Emilio Solis (Director del centro Misión Smart Mobility)



Las startups compartirán su propuesta tecnológica, enfoque de integración y visión de impacto. Tienen 7 minutos para el pitch y 3 minutos para preguntas.

Startups participantes :

A4Radar

imotion Analytics

SYNNCT

Setenova Innovación SL

Panssari

Interlight SP S.L.

Sumlab — Universidad de Cantabria

Coconauts Tech SL

17:45 – 18:00 | Deliberación del jurado

Durante la deliberación del jurado, se servirá un café.

Jurado confirmado:

Mar Hernandez – Senior Mng. Technology Product at Vodafone Business

Elvira Maeso – Profesora Ingeniería en la UMA y ex-concejala Movilidad

Rosario Trapero – Connected Mobility Manager at DEKRA

José María Gómez – Gabinete estratégico de Málaga. Agencia Digital de Andalucía.

18:00 – 18:05 | Entrega de reconocimientos a los dos proyectos elegidos y foto

Entrega de “foam de cheque” para las dos startups ganadoras y diplomas para el resto de los participantes.

Foto con asistentes.

18:15 | Fin del acto

5. Justificación del interés para la ADA

La participación de la Agencia Digital de Andalucía en esta jornada resulta estratégica al representar un caso tangible de cómo el proyecto Misión puede activar innovación aplicada desde el territorio, conectando retos públicos reales con soluciones desarrolladas por startups tecnológicas.

Este reto permite visibilizar uno de los enfoques diferenciales de Misión: identificar necesidades concretas de municipios andaluces, atraer talento emprendedor y facilitar procesos de validación en entorno real junto a administraciones públicas y partners tecnológicos de referencia como Vodafone.

Para la ADA, esta jornada genera valor en varios niveles: