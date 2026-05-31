Antonio Sanz recuerda que mañana 1 de junio arranca la época de peligro alto de incendios con restricciones para evitar imprudencias

Pide extremar la precaución al visitar espacios naturales o zonas arboladas y que se llame al 1-1-2 cuando se vea humo o fuego

El director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha informado de que desde mañana, 1 de junio, hasta el 15 de octubre queda prohibido encender fuego para la preparación de alimentos (barbacoas) debido a la época de peligro alto de incendios forestales en Andalucía. Esta prohibición incluye a las áreas recreativas, zonas habilitadas e instalaciones de acampada acondicionadas para tal fin.

Igualmente, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) informa de que se restringen las quemas agrícolas y forestales, así como la circulación de vehículos a motor por los espacios forestales y de influencia forestal, entendidos estos últimos como aquellos terrenos agrícolas y urbanos situados a menos de 400 metros de zonas forestales.

Antonio Sanz ha recordado que “estas restricciones buscan prevenir negligencias y proteger el entorno natural durante los meses más críticos del año” y que la acción humana está detrás del 94% de los siniestros forestales que se producen en Andalucía. Así lo indican las estadísticas anuales, las cuales señalan, además, que las negligencias suponen una cuarta parte de estos casos. De ahí la importancia de limitar las actividades que se desarrollan en los entornos forestales durante los meses de mayor riesgo de incendios.

La normativa vigente contempla excepciones específicas para el uso del fuego en zonas forestales, siempre que se cuente con la autorización expresa y previa de la Delegación del Gobierno de la provincia donde se ubique. Estas medidas excepcionales se aplicarán bajo estrictos controles de seguridad en establecimientos de alojamiento turístico autorizados y restaurantes rurales. Asimismo, se podrá autorizar la preparación de alimentos en campamentos infantiles, además de actividades tradicionales e industriales como el uso de calderas de destilación y el funcionamiento de hornos de carbón y piconeo.

Para proteger el entorno, la circulación de vehículos a motor se limita a situaciones específicas. Está permitido el acceso para servicios de emergencia, extinción de incendios y el uso de servidumbres de paso. Asimismo, se facilita el paso a los servicios ecoturísticos autorizados y a las celebraciones de romerías tradicionales.

La medida, que tiene carácter permanente para cada época de peligro alto, está regulada por la orden de la Junta de Andalucía publicada en el BOJA el 29 de mayo de 2009.

Antonio Sanz ha destacado que “tanto la Unidad de Policía Nacional Adscrita a Andalucía como los Agentes Medioambientales priorizarán la protección del entorno natural”. Ambas entidades destinarán sus recursos para garantizar el estricto cumplimiento de las prohibiciones vigentes durante el periodo de alto riesgo de incendios.

La Junta pide a los ciudadanos extremar la precaución al visitar espacios naturales y zonas arboladas. El objetivo es prevenir incendios que amenacen a las poblaciones, la fauna, la flora y a los propios bomberos forestales. Ante la presencia de humo o llama, deben llamar al teléfono único de emergencias 1-1-2 para que activen a los servicios de extinción.