“Este acuerdo singular para Cataluña va a tener consecuencias jurídicas, económicas y sociales, porque pensamos que es absolutamente inconstitucional”

La consejera indica que “rompe la igualdad de los españoles y el principio de solidaridad interterritorial”, y que se está abriendo la puerta a “un cambio de modelo de estado”

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha afirmado este miércoles que el acuerdo para la financiación singular en Cataluña es “un misil a nuestro estado de bienestar, a nuestra sanidad, a nuestra educación, a nuestra dependencia y a nuestras inversiones, porque al final vamos a tener menos recursos”.

Asimismo, Carolina España ha mantenido, en declaraciones a los medios de comunicación antes de su recorrido por la Feria de Málaga, que el acuerdo singular para Cataluña “va a tener consecuencias jurídicas, económicas y sociales”. Así, ha indicado que, desde el punto de vista jurídico, en el Gobierno andaluz “pensamos que es absolutamente inconstitucional. No está previsto en la Constitución que Cataluña tenga una financiación singular”.

La titular de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía ha explicado que la Constitución sí recoge este hecho singular para País Vasco y Navarra, pero que “esta financiación especial para Cataluña rompe el principio de igualdad de todos los españoles; rompe el principio de solidaridad interterritorial previsto; y rompe el principio de cohesión social”. Para España, “se está abriendo la puerta a un cambio de modelo de estado”, en el que “pasaríamos a un modelo confederal y asimétrico” y que “no ha sido votado por los españoles”.

Además, ha declarado que “se están pagando privilegios al independentismo catalán a costa de Andalucía” y este acuerdo supone “nuevos agravios” para la comunidad autónoma andaluza”. Por eso, ha reafirmado que Cataluña “no es una comunidad que esté infrafinanciada”, puesto que “recibe por encima de la media, a diferencia se Andalucía y otras tres comunidades autónomas, que recibimos una financiación por debajo de la media”. Así se ha referido al último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que apunta que en 2022 Andalucía recibió 1.522 millones de euros menos al año que la media, lo que quiere decir que “por cada andaluz recibimos 183 euros menos que la media, o que estamos recibiendo por cada andaluz 214 euros menos que en Cataluña”.

Carolina España ha mantenido que este hecho “es absolutamente injusto”, por lo que desde el Gobierno andaluz “hemos reclamado continuamente, y últimamente, a la ministra de Hacienda que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que nos explique a todas las comunidades “de qué manera detraer 30.000 millones de euros de la caja común va a mejorar la solidaridad entre todas las comunidades”.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha manifestado que a Cataluña se le ha otorgado el 100% de la recaudación, “cuando el resto de las comunidades solo tenemos el 50% de algunos impuestos”. De hecho, ha resaltado que el acuerdo entre PSC y ERC contempla la cesión de ingresos, pero no de “gastos como las pensiones, que son deficitarias. Eso no lo quieren, eso quieren que las paguemos entre todos los españoles”. De esta forma, ha afirmado que “esto ni es justicia, ni solidaridad, ni progresividad. Esto es alguna forma reírse de Andalucía y del resto de los españoles”.

“El mantra del Gobierno”

Asimismo, la consejera ha denunciado la falsedad de “ese mantra del Gobierno socialista, que continuamente dice que nos da más recursos a Andalucía”, cuando “los recursos que nos llegan del sistema financiación son los que se pagan aquí en Andalucía, son los impuestos que se recaudan aquí en Andalucía. Si llegan más recursos, es porque se recauda más, pero la realidad es que, si hay más recursos para todas las comunidades autónomas, es porque se ha incrementado la recaudación”.

En este sentido, ha recalcado que “la diferencia de financiación entre las comunidades autónomas mejor financiadas y las peor financiadas va creciendo cada año”. De hecho, ha querido recordar que en 2021 Andalucía recibía 1.400 millones de euros menos que la media y que en 2022 esa cifra pasó a 1.500 millones de euros menos que la media, por lo que la “diferencia es cada vez mayor”.

“Andalucía está infrafinanciada y, por lo tanto, tenemos que preguntarle a la ministra de Hacienda cuándo va a reformar el sistema de financiación; qué se le ha prometido a los independistas a costa de Andalucía y el resto de comunidades autónomas; y cómo va a afectar este cupo catalán a nuestro Estado del Bienestar”, ha expresado Carolina España.

Igualmente, ha apuntado que ya hay voces que piden incrementar los impuestos para “compensar esta financiación extra para Cataluña”, lo que se traduce en que “el resto de españoles volvamos a pagar más impuestos para financiar el independentismo”.

“Ya está bien. Al final estamos viendo cómo el Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra María Jesús Montero le ha dado vida al independentismo, le está dando el aire que necesitaba, lo está reviviendo, pero, claro, con el dinero de todos los españoles”, ha agregado. La consejera ha insistido en que el Gobierno andaluz “va a seguir defendiendo a Andalucía, los intereses de los andaluces, porque no podemos permitir que se cometa este atentado a la igualdad de todos los españoles y a la solidaridad interterritorial”.

Y ha puesto un ejemplo concreto, aprovechando su presencia en Málaga: “Hemos visto que el Gobierno le ha dado 6.000 millones de euros a Cataluña por la cesión de Rodalíes, y, sin embargo, aquí nos dicen que, a lo mejor en 2025, se podrán iniciar los estudios de viabilidad del Tren Litoral”. “Es increíble cómo hay dinero siempre para los mismos territorios y cómo se están creando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda con este Gobierno”, ha apuntado.

Por otro lado, la consejera ha lamentado que la ministra María Jesús Montero «ha cambiado de opinión en un mes». En este sentido, en referencia a las declaraciones que Montero ha realizado en Rota, Carolina España ha recordado que en el CPFF celebrado el 15 de julio, la ministra se mostró en contra de una financiación singular para Cataluña y aseguró que no se estaba negociando nada. «Y ahora viene a Andalucía a defender lo indefendible. Porque defender el pacto catalán es traicionar a los andaluces», ha concluido.