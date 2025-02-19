El alcalde y la concejala delegada han participado en la rifa y han comunicado a los afortunados los premios de la iniciativa, a la que se han sumado medio centenar de negocios locales. Se han regalado dos paquetes de noches de hotel y una canción personalizada

El Área de Comercio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha realizado este miércoles el sorteo de su campaña de San Valentín para incentivar las ventas y el consumo en establecimientos locales. El propio alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala delegada, María del Mar Martínez, junto al periodista Luis Algoró, han sacado las papeletas de los ganadores de la rifa y han llamado a los afortunados para comunicarles la noticia.

En concreto, se han sorteado dos paquetes de noches de hotel que han sido para Mónica y para David por las compras que realizaron en la zapatería Gázquez Bravo y en la joyería Logon. Marlene, que realizó una compra en DR Devoluciones, se ha llevado de premio una canción personalizada para disfrutarla en directo.

Estos regalos se suman a los de la campaña de Fedelhorce (Federación de Empresarios del Valle del Guadalhorce), sorteados días atrás y en la que también colaboraba el Área de Comercio. Han sido cerca de medio centenar los negocios de Alhaurín de la Torre los que han participado en la iniciativa, entre ellos tiendas de moda y complementos, joyerías, mercerías, establecimientos de lencería, ópticas, pastelerías, floristerías, etcétera.

María del Martínez ha agradecido el apoyo y la colaboración tanto de los comerciantes como de los clientes y ha recalcado la importancia de apoyar a los pequeños y medianos establecimientos para dinamizar la economía local y contribuir a contar con un tejido empresarial fuerte y variado para beneficio de la ciudadanía.