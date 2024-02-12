La asociación Yes We Tech, como en años anteriores, ha vuelto a impartir la actividad, dirigida al alumnado de 2º de la ESO para promover e incentivar los estudios científicos y tecnológicos. La iniciativa ha sido impulsada por la Concejalía de Igualdad y Asuntos Sociales

Alhaurín de la Torre se ha querido sumar otro año más a la celebración por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora en todo el mundo el 11 de febrero, fecha implementada por la ONU y la Unesco para promover los estudios en este ámbito entre la población femenina. Para ello, la Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad que dirige María del Carmen Molina, a través de la asociación Yes We Tech, ha impulsado una serie de charlas, como ya se hizo el curso pasado, dirigida al alumnado de los institutos.

En esta ocasión, las voluntarias de Yes We Tech las han impartido en el IES Gerald Brenan, concretamente a los grupos de 2º de la ESO, después de que en años anteriores se llevaran a cabo en otros centros del municipio. Esta asociación es una comunidad fundada en 2015 y que tiene entre sus propósitos promover una cultura educativa y profesional igualitaria en el ámbito de la tecnología y de la ciencia.

Cabe recordar que, en el marco de este día, esta concejalía también tiene movilizada una exposición itinerante que ha pasado por diferentes centros y espacios públicos y que, bajo el título de ‘Ciencia y Tecnología en Femenino’, visibiliza a investigadoras de varios campos que cambiaron el mundo. La edil delegada de Igualdad, María del Carmen Molina, ha visitado el IES Gerald Brenan junto con la concejala de Educación, Pilar Conde, para saludar y felicitar a las profesionales que han impartido la charla y a los docentes que han colaborado.

Molina también ha querido agradecer expresamente el trabajo del equipo colaborador de Yes We Tech y de las ponentes: María Luisa Jiménez-Pajarero Gil (ingeniera técnica industrial en electrónica); Ginannella Ligato (ingeniera informática); Mari Carmen Correa Fernández (ingeniera técnica informática) y Susana Lozano Sánchez (ingeniera técnica en informática de sistemas).