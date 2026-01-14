Una investigación internacional liderada por IBIMA Plataforma BIONAND demuestra que un tipo de medicamento ya conocido puede ser más eficaz de lo que se pensaba en el control del asma

Un estudio internacional liderado desde Málaga abre nuevas posibles vías de tratamiento para las personas con asma. Investigadores de IBIMA Plataforma BIONAND, el Hospital Regional Universitario de Málaga, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y la Universidad de Málaga, han coordinado una publicación clave de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) que cambia la forma de entender y tratar esta enfermedad respiratoria que afecta a millones de personas en todo el mundo.

El trabajo, dirigido por el investigador senior e investigadora responsable del grupo de Enfermedades Alérgicas de IBIMA Plataforma BIONAND, Ibon Eguíluz con participación destacada de María José Torres Jaén, ambos profesionales del Hospital Regional Universitario de Málaga, pone el foco en una clase de medicamentos inhalados llamados anticolinérgicos o antagonistas muscarínicos de acción prolongada (LAMA, por sus siglas en inglés), utilizados hasta ahora principalmente para tratar la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

“Tradicionalmente, se han considerado solo como broncodilatadores, es decir, medicamentos que ayudan a respirar mejor abriendo las vías respiratorias. Pero ahora sabemos que también tienen efectos antiinflamatorios y pueden prevenir el deterioro del tejido pulmonar”, explica Ibon Eguíluz.

Estos nuevos hallazgos son especialmente importantes para personas con asma difícil de controlar, ya que los LAMA podrían convertirse en una herramienta esencial dentro del tratamiento habitual, incluso antes de recurrir a opciones más costosas como los medicamentos biológicos.

Un paso hacia tratamientos a medida

El asma es una enfermedad compleja y diversa: no todos los pacientes responden igual a los tratamientos habituales, como los corticoides inhalados o los broncodilatadores de acción prolongada. Para quienes siguen sufriendo crisis o no logran un control adecuado de su enfermedad, este nuevo estudio coloca a los LAMA como una opción terapéutica clave, incluso antes de recurrir a tratamientos más avanzados.

Desde IBIMA Plataforma BIONAND, los investigadores destacan la necesidad de avanzar hacia una medicina más personalizada, adaptada a las características de cada persona. Los resultados del estudio sugieren que los LAMA podrían ser especialmente útiles en perfiles concretos de pacientes. Por ejemplo, en personas de edad avanzada, ya que con el paso del tiempo aumentan ciertas conexiones nerviosas en los pulmones que hacen que estos fármacos sean más eficaces. También podrían ser de gran ayuda en pacientes con una producción excesiva de mucosidad o en aquellos cuyas crisis asmáticas se desencadenan con frecuencia por infecciones virales, donde se ha observado una mejor respuesta al tratamiento.

Además, se han identificado beneficios en pacientes con patrones específicos de obstrucción en las vías respiratorias centrales, así como en personas con asma no alérgica, un subtipo que habitualmente responde peor a las terapias convencionales.

“Identificar qué pacientes se benefician más de los LAMA nos acerca a un tratamiento mucho más efectivo y personalizado”, explica María José Torres Jaén. “Este conocimiento nos permitirá optimizar las terapias, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y, potencialmente, retrasar la necesidad de fármacos biológicos en algunos casos”.

Seguridad, eficacia y futuro

El estudio se basa en una amplia revisión de estudios clínicos y datos reales, confirmando que estos medicamentos no solo mejoran la función pulmonar y reducen las crisis asmáticas, sino que también presentan un buen perfil de seguridad.

En este sentido, los investigadores destacan que este avance consolida el papel de los LAMA dentro de las recomendaciones clínicas internacionales y abre nuevas vías de investigación hacia una medicina más eficaz y adaptada a cada paciente.

Sobre IBIMA Plataforma BIONAND

IBIMA Plataforma BIONAND es un instituto de investigación biomédica de referencia en Málaga. Su labor se centra en generar conocimiento científico de vanguardia para mejorar la salud de la ciudadanía, con un fuerte compromiso con la innovación y la transferencia de resultados a la sociedad.

Referencia del estudio: Agache I, Adcock IM, Akdis CA, Akdis M, Bentabol-Ramos G, van den Berge M, Boccabella C, Canonica WG, Caruso C, Couto M, Davila I, Drummond D, Fonseca J, Gherasim A, Del Giacco S, Jackson DJ, Jutel M, Licari A, Loukides S, Moreira A, Mukherjee M, Ojanguren I, Palomares O, Papi A, Perez de Llano L, Price OJ, Rukhazde M, Shamji MH, Shaw D, Sanchez-Garcia S, Testera-Montes A, Torres MJ, Eguiluz-Gracia I. TheBronchodilator and Anti-InflammatoryEffectof Long-ActingMuscarinicAntagonists in Asthma: An EAACI Position Paper. Allergy. 2025 Feb;80(2):380-394. doi: 10.1111/all.16436. Epub 2024 Dec 16. PMID: 39676750.