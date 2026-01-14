Los trabajos abarcan la construcción de nuevas aceras y conducciones para el alumbrado en una urbanización con 50 años de antigüedad. Villanova se compromete a seguir buscando financiación para más planes de empleo para mejorar las barriadas históricas de Alhaurín

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre avanza en las obras para la reurbanización de Platero II, que abarcan la renovación del acerado de un total de once calles y la sustitución también de las conducciones para el alumbrado público, entre otras mejoras. El alcalde, Joaquín Villanova, ha visitado las zonas afectadas acompañado por los concejales de Servicios Operativos y de Empleo, Rodrigo Jiménez y María del Mar Martínez.

Villanova ha expresado una “satisfacción bastante grande” por el desarrollo de los trabajos y por el desempeño del equipo encargado de la ejecución. Las obras han conllevado desvíos de tráfico y cortes temporales. El Ayuntamiento pide disculpas a los residentes por las molestias pero recuerda que se trata de un proyecto necesario en una barriada que cuenta con más de 50 años de antigüedad.

Las calles afectadas son las siguientes: Amapola, Adelfas, Esparraguera, Hinojo, Jara, Jaramago, Cañaveral, Melosa, Lirio, Tagarnina y Trébol, cuyas aceras presentan un deterioro evidente en solería y bordillos, fruto del paso del tiempo y, también, de la escasa durabilidad de los materiales de la época.

Los trabajos arrancaron hace ya varias semanas y suponen la demolición de las antiguas y la construcción de aceras completamente nuevas, de mayor altura y cumpliendo con la normativa vigente en materia de accesibilidad. Mantendrán el ancho existente y estará formado por un pavimento con las mismas características que el ejecutado en remodelaciones en fases anteriores, es decir, con baldosas hidráulicas de tacos de color gris. Para ello, en algunos casos es necesario reparar y enrasar las arquetas y reponer señales de tráfico.

Se construirá además una pequeña glorieta en la intersección entre las calles Amapola y Jaramago para reforzar la seguridad vial en ese cruce. En total, se actuará en una superficie de 3.610 metros cuadrados de aceras y se reubicarán unas 166 unidades de arquetas y pozos, según los datos de la memoria redactada a tal efecto.

El proyecto se enmarca dentro de un plan de empleo promovido por el Consistorio para contratar a un total de 87 personas y el cual recibió una subvención de más de un millón de euros en base al Real Decreto Ley 7/2024 del 11 de noviembre de medidas urgentes destinadas a municipios afectados por la DANA en 2024.

En concreto, se subvencionaron 1.024.380 euros en base al proyecto presentado por el Área de Formación y Empleo al Servicio de Público de Empleo Estatal (SEPE). Para poder llevar a cabo las obras, el Pleno aprobó una modificación de créditos para destinar otro medio millón de euros para los materiales. Dentro de este mismo plan se acometen otras obras de renovación del acerado en El Lagar.

El alcalde ha ensalzado la “ilusión” y las “ganas de hacer las cosas bien” de estos trabajadores y se ha comprometido a seguir buscando financiación para prolongar estos planes de empleo para beneficiar a personas en situación de desempleo y para seguir mejorando las urbanizaciones y barriadas históricas de Alhaurín de la Torre. En este sentido, adelantó su intención de acometer otros proyectos de reurbanización en las calles del entorno de la avenida de la Vega y la avenida Isaac Peral.