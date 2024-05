La cita tiene lugar a lo largo del día de hoy en el Recinto Ferial, con una treintena de stands de artistas y creadores, música en directo y ‘food trucks’. El alcalde la ha visitado esta mañana. Hay actividades programadas hasta medianoche

Cientos de jóvenes alhaurinos y de fuera del municipio han participado este sábado en una nueva edición de Nikelao, la Jornada de Arte Multidisciplinar de Alhaurín de la Torre que en 2024 ha alcanzado su tercera edición convirtiéndose en un notable éxito como punto de encuentro de jóvenes creativos de todas las artes y disciplinas con todas las actividades programadas completamente gratuitas.

La cita ha tenido lugar en una nueva ubicación mucho más amplia y cómoda como es el Recinto Ferial y con un horario muy extenso, abarcando desde mediodía hasta la medianoche. El alcalde, Joaquín Villanova, la edil de Juventud, Iraya Villalba, y otros miembros del equipo de gobierno, han acudido al evento y han recorrido los diferentes stands y zonas especializadas con las que ha contado Nikelao.

También han aprovechado para departir con los artistas y conocer sus inquietudes y las características de su especialización artística. Y es que este año se ha contado con el doble de artistas y de stands que la edición anterior, alcanzando la treintena de puestos y cerca de una veintena de artistas musicales.

La convocatoria incluye música en directo a cargo de artistas locales y de renombre como Alexlassa, Diablo, DJ Darkslime, Doctor Fli, Faena, Geko, In nomine Patris, Kuko, La eme sin mas, Naz Carmona, Not your business y Spoksponha. El evento ha estado presentado por Reverendo Seven y ha contado con varias novedades como un servicio de barra y diferentes ‘food trucks’.

La barra dirigida por Corresponsales Juveniles ha destinado todo lo recaudado a la asociación Divers@s y a la Asociación Abrazo Amigo. Iraya Villaba ha destacado el éxito de la convocatoria, lo acertado de la nueva ubicación y ha ensalzado la labor de todos los jóvenes artistas y creativos que han podido exponer a todos los ciudadanos su trabajo.