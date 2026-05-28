El taller formativo abordó estrategias de contenido, ejemplos prácticos y la automatización digital para enseñar a los emprendedores cómo crear publicaciones con intención comercial

El Vivero Municipal de Empresas celebró ayer miércoles un taller presencial dirigido a emprendedores, comercios y pymes locales centrado en una de las principales necesidades actuales del tejido productivo de Alhaurín de la Torre: aprender a utilizar Instagram como una herramienta real de captación de clientes.

La formación combinó estrategias de contenidos, ejemplos prácticos y automatización digital para enseñar a los participantes cómo crear publicaciones con intención comercial y cómo transformar la interacción en ventas mediante herramientas de automatización como ManyChat.

Durante la jornada, se abordaron aspectos clave para mejorar la presencia digital de los negocios, desde la estructura de publicaciones orientadas a la conversión hasta la creación de llamadas a la acción eficaces. Los asistentes aprendieron cómo diseñar contenidos capaces de despertar interés, generar conversación y conducir al usuario hacia una acción concreta, cómo solicitar información, reservar una cita o realizar una compra.

La sesión, impartida por la experta Lucía Gomar, habitual colaboradora del Vivero, tuvo un carácter eminentemente práctico permitiendo que los asistentes salieran del taller con sus primeras automatizaciones ya configuradas y listas para utilizar en sus propios perfiles de Instagram.

Desde la Concejalía de Formación y Empleo, su responsable, María del Mar Martínez, señaló la importancia de acercar herramientas digitales accesibles a los negocios locales para mejorar su competitividad y adaptarse a las nuevas formas de comunicación y venta online.

El taller forma parte de las acciones impulsadas por el Vivero Municipal de Empresas para fomentar la digitalización, el emprendimiento y la modernización del comercio local mediante formaciones especializadas y adaptadas a las necesidades reales de autónomos y pymes.