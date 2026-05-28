El Ayuntamiento presenta este trabajo que ha llevado a cabo el Área de Medio Ambiente, que ha identificado hasta 185 especies y medio millar de ejemplares presentes en la finca. La guía está disponible ‘on line’

El templete de El Portón ha acogido este miércoles la presentación de una Guía Botánica ‘on line’ de esta finca de titularidad municipal realizada por el Área de Medio Ambiente.

La cita ha reunido al alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Medio Ambiente, Abel Perea; el edil responsable de El Portón, Andrés García; otros miembros de la Corporación Municipal; y el equipo del Área de Medio Ambiente, así como trabajadores y jardineros y numeroso público en general. Muchos de los jardineros y jardineras presentes han pasado por el Centro de Formación Jabalcuza, algo que se ha destacado por los ponentes.

La iniciativa de editarla en formato ‘on line’ se debe a la conciencia medioambiental de ahorro de papel y al hecho de que esta guía siempre esté viva y se pueda modificar o incorporar nuevos datos. La guía ha identificado hasta 185 especies distintas entre árboles, arbustos o palmeras de procedencia muy diversa, contabilizando un total de 500 ejemplares en todo el perímetro.

Para acceder a la guía se puede hacer a través del código QR que figura en el cartel y, también, en el mural que se ha colocado en el acceso principal de la Finca El Portón que permite descargarse toda la información, identificando cualquier planta que se encuentra en el recinto con datos como sus características principales o fotografías de las mismas. Además, se han elegido 32 ejemplares que contarán de manera física con una cartelería propia de manera que se ha diseñado un paseo circular para que el visitante pueda tener una idea más desarrollada de los mismos permitiendo conocer in situ parte de la flora de El Portón.

El alcalde ha puesto al municipio como referente en Andalucía y España por su gran cantidad de zonas verdes y jardines públicos, de entre los cuales cobra una relevancia importancia la Finca El Portón, considerada «la joya de la corona». Y es que constituye el principal pulmón verde y el epicentro sociocultural del municipio, ubicado en pleno centro de la localidad, pudiendo ser considerado un jardín histórico con un gran patrimonio natural, desde el punto de vista botánico, por sus enormes ejemplares y la gran biodiversidad de flora que en él existe.

Los presentes han destacado la importancia del intenso trabajo de mantenimiento que requiere a lo largo de todo el año para que luzca siempre en las mejores condiciones y han recordado la figura de Antonio Romero, maestro jardinero que cuenta con un plaza con su nombre y que aportó gran cantidad de especies distintas procedentes de otros jardines botánicos.