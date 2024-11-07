Este domingo 10 de noviembre, diversos colectivos culturales de Málaga, como Fiebre, Pikoteo y La Potra, se unirán en una iniciativa solidaria llamada MLGXDANA, con el objetivo de recaudar fondos destinados a ayudar a las personas afectadas por la DANA en Málaga y Valencia. El evento se celebrará en La Nave, ubicada en la calle Cerrajeros, 9, y se extenderá de 17:00 a 23:30 horas. La entrada mínima será una aportación consciente de 5 € a través de Entradium, y quienes no puedan asistir también podrán contribuir mediante una “fila 0”.

El cartel del evento contará con la participación de destacadas figuras y bandas de la escena musical local, entre ellas Korashe, Anadie, Orina, Mal Viaje y La Trinidad. Además, el programa incluirá actuaciones en directo y sesiones de DJ a cargo de artistas como Ookyx!!, 936, Apeidon, Awa, Basikvl, Bass Seismic, Cano Oasis, Corals, Ethan Daith, Hide Tyson, Infante, Jake Mate, Jay Luna, John Hurt, Kadriana Massri, Mecks, Misso, Molly, N-One, Neeiv, Nukki, Okaro, Paco Moreno, Psykofix, Quirkyoddgirl, Sof, Sokez y Stuuboyy.

Además, el evento contará con un mercadillo donde estarán presentes asociaciones y colectivos como Asociación Gracias de Corazón, Avenate, Bonkid, CSA Las Vegas, Grafica Perversa, Karmela, La.Mmommys, Merdellon, Starkill y Yojan Juarez. También se habilitarán barras y cenadores con precios populares.

La recaudación de las entradas se destinará a la Comunidad Valenciana, específicamente para apoyar la compra de productos y mobiliario gestionado por el Kolectivo Jóvenes, vinculado al centro juvenil de Massanassa. Por otro lado, los fondos recaudados durante el evento en Málaga se destinarán a diferentes iniciativas en el Valle del Guadalhorce, incluyendo Álora, Cártama, Pizarra y el Valle de Abdalajís, para apoyar a colectivos locales y protectoras.

MLGXDANA refleja la fortaleza y solidaridad de la red cultural y social malagueña, demostrando cómo los colectivos de la ciudad se movilizan para atender a quienes han sufrido los efectos de la DANA.