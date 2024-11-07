Esta mañana, el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA), Mariano Hoya, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, han presentado este evento musical que se celebrará el próximo 10 de diciembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) en el marco del 29º Congreso Federal de UGT FICA. Eskorzo, Ismael Serrano y Los 300 actuarán a beneficio de tres ONG malagueñas.

Málaga, 7 de noviembre de 2024. El Ayuntamiento de Málaga ha acogido la presentación del concierto solidario ‘Sonidaria’, que se celebrará el próximo día 10 de diciembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). El acto ha sido presentado de manera conjunta por el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) y presidente de la Fundación Manuel Fernández ‘Lito’, Mariano Hoya y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y ha contado con la participación del secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez, y el concejal del Área de Recursos Humanos y Calidad, Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido.

Eskorzo, Ismael Serrano y Los 300 protagonizarán este concierto enmarcado en el 29 º Congreso Federal que UGT FICA va a celebrar entre el 11 y el 13 de diciembre en Málaga bajo el lema “Ahora, más industria”. Este evento reunirá a más de 600 delegados y más de 500 invitados de todo el mundo y junto al concierto solidario se celebrará una Feria Industrial donde numerosas empresas mostrarán sus productos.

Para el alcalde de Málaga, el congreso servirá para calibrar el peso del sector industrial en España y en Andalucía, además de ser una gran ocasión para visibilizar a Málaga como lugar idóneo para desarrollar proyectos industriales.

Mariano Hoya, por su parte, remarcó el gran objetivo de este concierto: conseguir recursos para tres ONG de Málaga para devolver así a la ciudad parte del apoyo y ayuda que han recibimiento en la organización del congreso. Las tres asociaciones son Fundación Olivares, cuya labor va encaminada a ayudar a los niños enfermos de cáncer y sus familias; los Ángeles Malagueños de la Noche, cuya finalidad es que ninguna persona necesitada se quede sin un plato de comida; y AFENES, una asociación de familiares y personas con enfermedad mental.

Las entradas se pueden adquirir desde hoy a un precio popular de 15 € a través de la plataforma: https://sonidaria.wegow.com

Los artistas que actuarán en FYCMA destacan por su firme compromiso social. Eskorzo, formada en 1995, es una legendaria banda granadina caracterizada por su sonido ‘mestizo’, fusionando estilos tan diversos como la música latina, el rock, el ska, el funk y los ritmos africanos. El madrileño Ismael Serrano es un cantautor de la generación de los 90 que bebió de Serrat, Aute, Sabina y Silvio Rodríguez, así como de poetas como Luis García Montero o Mario Benedetti. El trío Los 300, por su parte, es un proyecto creativo nacido también en Granada, donde predomina el jazz, la música negra, los ritmos latinos y la electrónica orgánica.

Este concierto solidario está organizado por UGT FICA y la Fundación Manuel Fernández ‘Lito’ y cuenta con la colaboración de Ayuntamiento de Málaga y Turismo de Málaga.