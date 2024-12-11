El proyecto se financia con fondos europeos, suma 3,8 millones de inversión y abarca una ambiciosa reforma energética, de accesibilidad y habitabilidad del histórico edificio. El servicio seguirá atendiendo al público en la sede de Andalucía Orienta, situada justo enfrente

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado las obras de mejora energética, accesibilidad y habitabilidad del Centro de Formación y Empleo ‘Jabalcuza’, situado a la espalda de la casa consistorial. El importe de la adjudicación, que se formalizó hace unas semanas, es de 3,8 millones de euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución que figura en el pliego de condiciones es de 15 meses.

Los trabajos han comenzado tras culminar el traslado provisional de los servicios afectados que tienen su sede en este inmueble, principalmente el Área de Formación y Empleo, que cabe recordar que cuenta con otro centro, Jabalcuza II, en los polígonos industriales. Es allí donde se desarrollará el grueso de los cursos e itinerarios formativos, si bien la atención al público se ha trasladado a las oficinas de Andalucía Orienta, ubicadas en el edificio municipal situado justo enfrente del centro ahora en obras, en la calle Caldera. El nº de teléfono y el e-mail de contacto siguen siendo los mismos: 952 41 58 81 y centro.jabalcuza@alhaurindelatorre.es.

El proyecto se financia con fondos europeos, con cargo al denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y encargado por el alcalde, Joaquín Villanova, en el marco de las políticas de sostenibilidad y de reducción del gasto público en la factura energética. Para ello, se desarrollará una actuación similar a la que se ha ejecutado en la propia sede del Ayuntamiento.

La subvención en concreto asciende a más de 1,8 millones de euros y está asociada a la línea 2 de la convocatoria del plan de rehabilitación de edificios de titularidad pública del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Las obras supondrán además una notable transformación en la imagen de este histórico edificio, que en su día formara parte del complejo de la fábrica textil Punto Industrial y que ahora contará con una estética similar a la de la nueva casa consistorial.

Entre las principales actuaciones se llevará a cabo una mejora de la fachada y cubierta con un revestimiento tipo SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior) y sustitución de cubierta con aislamiento de panel de vidrio celular; la implementación de un sistema de control solar mediante la instalación de una segunda piel al edificio; un nuevo sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor de doble flujo; un nuevo diseño integral del sistema de climatización; la instalación de placas solares fotovoltaicas en la cubierta en modalidad de autoconsumo para todo el edificio; y la sustitución de carpinterías exteriores, renovación de acristalamientos y perfilerías dotadas de rotura de puente térmico.

También se acometerá una redistribución de los espacios interiores para mejorar la accesibilidad y habitabilidad del centro, que, además de albergar las aulas y talleres para usos formativos, es sede de la redacción y plató de Torrevisión. Por último, se incorporarán sistemas de ahorro de agua, cartelería en sistema braille y de sistemas de guiado podotáctil, falsos techos acústicos y luminarias de bajo consumo energético tipo LED.

El edificio se encuentra ubicado en la plaza de Paco Lara y en la calle Caldera y se construyó en 1970, aunque fue objeto de algunas reformas posteriores tras la adquisición por parte del Ayuntamiento en la década de los 90. Desde entonces venía funcionando como espacio de usos múltiples vinculadas principalmente a la formación, generando así un consumo energético muy elevado y que se reducirá drásticamente con esta intervención.