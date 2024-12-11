La función, que se presenta como un nuevo formato que fusiona música, danza y otras artes, forma parte del II Ciclo ‘Alhaurín suena en femenino’. Comenzará a las ocho de la tarde y las localidades se pueden adquirir en Mientrada.net al precio de 5 euros

El II Ciclo de Música ‘Alhaurín suena en femenino’, pensado para promocionar a jóvenes y talentosas artistas locales de diferentes especialidades, regresa mañana, jueves, 12 de diciembre, con una nueva cita en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ a cargo de la joven artista Rocío García.

Se trata del espectáculo ‘Mujer semilla’, en el que los sonidos flamencos tendrán especial protagonismo y en el que se fusionarán sobre el escenario varias artes. Rocío García estará acompañada por un gran elenco con cantaoras, guitarrista y pianista en una ‘performance’ de música y danza en la que narrará “su propia historia de vida”.

Las entradas están a la venta en la web Mientrada.net y el precio es de 5 euros. La hora de comienzo es las ocho de la tarde. El II Ciclo de Música ‘Alhaurín suena en femenino’ está organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento con la colaboración del Área de Igualdad.

SOBRE ‘MUJER SEMILLA’

En las culturas celtas, la joven doncella se considera la flor, la madre se considera el fruto, y la mujer mayor la semilla. La semilla es esa parte que contiene en su interior el conocimiento y el potencial de todas las demás partes. El papel de la mujer posmenopáusica es continuar adelante y volver a sembrar la comunidad con su semilla concentrada de verdad y sabiduría. El renacer continuo de la vida a través del poder transformador de la mujer.

MUJER SEMILLA es una nueva forma de entender la música, la poesía, la danza y el teatro. Un nuevo formato de espectáculo que aúna las expresiones artísticas, en un concepto íntimo y muy verdadero, donde el público tendrá la capacidad de conectar directamente con el artista. EL OBJETIVO ES PODER DAR EL RELEVO a las nuevas generaciones y servir de altavoz de mensajes llenos de equidad, igualdad y sororidad. La mujer ya no es la musa, es la artista, la que cuenta la historia.

Mujer semilla es una máquina del tiempo, una experiencia vital que revive emociones. Su protagonista Rocío García Fernández nos presenta su verdadera historia de superación, como vivió unos de los momentos más difíciles de su vida, compartiéndolo con la dulce etapa de la maternidad, y transformándolo en arte, un concierto dramatizado donde la participación del público es esencial.