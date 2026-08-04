“De la esfinge a la caja de caudales hay un hilo tenso / que atraviesa el corazón de todos los niños pobres. (…) que ya la Bolsa será una pirámide de musgo, / que ya vendrán lianas después de los fusiles / y muy pronto, muy pronto, muy pronto. / ¡Ay, Wall Street!”. Poeta en Nueva York. Federico García Lorca

(Por Eduardo Madroñal Pedraza) Hechos contra hojarasca. Cerca de 100 muertos (España saca 74 cuerpos y 11 Marruecos, de momento) y del resto, decenas de miles vivos (casi todos los marroquíes han vuelto al hambre de su tierra, sólo quedan los subsaharianos), son las “tropas” que ha utilizado la “mafia” estadounidense para el ataque a la integridad territorial de nuestro país. Trump amenaza continuamente a España. Los departamentos de Estado y de Guerra de Estados Unidos están llevando a cabo sistemáticamente planes de ataque a España. Y un ocurrente plan maligno ha sido lanzar a decenas de miles de jóvenes marroquíes sin futuro en su país contra España el día de la celebración de la monarquía alauita.

Las pérfidas condiciones necesarias

Había que aprovechar y tergiversar la reciente legislación española sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes y enlodarlo con la ventaja de llegar a nado. Así decían las invasivas cadenas de mensajes en las redes sociales que usan los jóvenes marroquíes, que los ahogan en bulos. La mecha estaba encendida.

Había que adormecer a los servicios de inteligencia del régimen alauita, tan despiertos para reprimir a su pueblo. Había que generar un silencio o un ruido inaudible en los servicios de inteligencia de España, para que no avisaran. No había problema, porque ambos están penetrados por los servicios de inteligencia estadounidenses.

Había que pillar desprevenido al gobierno español. Y por sorpresa lo pillaron.

Había que retirar toda la presencia habitual de la policía fronteriza marroquí porque decenas de miles de jóvenes no podían llegar a nado y morir en el intento, porque nadie les ha enseñado a nadar. Las abiertas puertas aduaneras alauitas abrían al ansiado camino, sin obstáculos ni despedidas, hacia tierra española.

Los lacayos del imperio

A la cabeza de tamaña caterva, el presidente de Estados Unidos abre el fuego verbal para volver a atacar la política inmigratoria de nuestro gobierno, calificándola de globalista de extrema izquierda, e incluso, con su acostumbrada incontinencia, servirse de las imágenes de los chavales ahogados y desarrapados para atemorizar a los votantes en su actual campaña electoral. Y después ha vuelto a declarar su apoyo a la apropiación marroquí del Sáhara Occidental.

Durante su primer mandato, Trump ya impuso en política exterior los Acuerdos de Abraham, firmados en agosto de 2020, para que los países árabes reconociesen diplomáticamente al Estado de Israel. Marruecos se unió a cambio de recibir el apoyo yanqui a su ocupación del Sáhara Occidental. Biden lo mantuvo.

Desde entonces Marruecos compra, entre otras cosas, armamento a Israel. Por eso, el precipitado embajador de Israel en la ONU apoyó la reivindicación marroquí de Ceuta y Melilla. Tan contento estaba en atacar al Gobierno de España que trató a Ceuta y Melilla como colonias en contra de la propia legislación de la ONU.

Y en la Unión Europea, todas las fuerzas gubernamentales y políticas, alimentadas por Estados Unidos, se han lanzado contra España levantando la falsa bandera de la inmigración invasora, provocando una división en el seno europeo. En España, el falso patriota, o mejor, el USAtriota Abascal no solamente no denuncia el ataque a la integridad territorial de España, sino que participa en la agresión organizada por su dueño, la ‘mafia’ yanqui.

España y Marruecos sólo coinciden en lo de ‘mafia’

Pero ninguno puede apellidar a la ‘mafia’. Y ello, por razones antagónicas. Marruecos por sumiso y España porque no tiene fuerzas.

Marruecos se postula para albergar bases estadounidenses, y ha multiplicado con Israel su cooperación y comercio militar y de inteligencia (mediante el programa Pegasus). Mohamed VI muestra su pleitesía hacia Estados Unidos con todo tipo de gestos, como poner el nombre de Trump a una autopista que conecta Marruecos con el Sáhara Occidental.

Sin embargo, la Casa Blanca tiene en el punto de mira al gobierno de Pedro Sánchez. Porque España se resiste a elevar hasta el 5% del PIB su gasto militar tal y como les exige la OTAN y el Pentágono, porque el gobierno de coalición ha suscrito la causa de Sudáfrica para llevar a Israel a la Corte Penal Internacional, y en los últimos meses, durante la ofensiva de Washington y Tel Aviv contra Irán, España ha llegado a denegar su permiso para el uso de las bases de Rota y Morón.

Eduardo Madroñal Pedraza