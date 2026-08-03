La actuación forma parte de un proyecto del Ayuntamiento para la mejora de varios tramos de carriles y vías rurales en Finca La Máquina, camino Número Uno y avenida Portales del Peñón a la altura de Zapata. La inversión es de casi 200.000 €

Dentro del proyecto de pavimentación y mejora de varios caminos rurales y tramos de carreteras secundarias del término municipal, que ejecuta desde el mes de junio el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través de la empresa Eiffage, esta pasada noche y madrugada se han llevado a cabo las tareas de asfaltado de uno de los carriles, el llamado camino de la Ribera, situado junto a la barriada Santa Amalia.

La razón por la que se han elegido el tramo de noche para ejecutar dicha obra es doble: por un lado, para evitar las principales horas de sol, debido a las altas temperaturas que se esperan durante la semana, cercanas a los 40 grados -por las que se ha decretado alerta naranja-, lo cual sería altamente perjudicial para los trabajadores, y, por otro, con idea de propiciar la menor afección posible a los conductores, residentes y  peatones.

Las tareas de asfaltado del camino de la Ribera se han concentrado entre las nueve de la noche de la noche y las siete de la mañana de hoy lunes.

Como se ha indicado ya, esta actuación se engloba en un proyecto global, valorado en casi 200.000 euros, que afecta a más zonas y vías y contempla la rehabilitación superficial y estructural de más de 9.400 metros cuadrados de calzada con el objetivo de restaurar las condiciones óptimas de seguridad, durabilidad y funcionalidad de diversos viales que presentan un deterioro por el paso del tiempo y el tráfico soportado.

La actuación general responde tanto a la demanda vecinal como a la obligación municipal de mantener en buen estado la red viaria, especialmente en zonas que sirven de acceso a explotaciones agrícolas, viviendas diseminadas y urbanizaciones de carácter residencial.

Además del carril asfaltado entre ayer y hoy, este conjunto de obras se viene en un tramo del camino Número Uno, la avenida Portales del Peñón (tramo a la altura de los Arcos de Zapata), y en la zona de Finca La Máquina, que incluye los carriles de La Máquina, La Acequia, Cortijo Viejo, Almazara y calle del Pozo.

Las actuaciones están consistiendo en:

-Desbroce y limpieza de márgenes con vegetación invasora.

-Saneamiento y reposición de firmes deteriorados, donde se han detectado fisuras o hundimientos.

-Construcción de muros de escollera de contención en los caminos de la Ribera y Número Uno (270 metros de longitud y 810 m³ de volumen).

-Pavimentación completa con mezcla bituminosa en caliente, adaptando el espesor según el tráfico.

-Adecuación de pozos y arquetas a la nueva rasante y fresado mecánico de los encuentros de pavimento.


Con esta intervención, el Ayuntamiento busca mejorar la seguridad vial, garantizar la durabilidad de los firmes y reducir los costes de mantenimiento futuro, evitando el agravamiento de patologías como grietas, socavones o pérdidas que afectan a la estructura de los pavimentos. El plazo de ejecución inicial era de dos meses, por lo que para finales de agosto se prevé terminar todo el proyecto.

El Consistorio pide disculpas a vecinos y conductores por las molestias que esté ocasionando el desarrollo de estos trabajos, estando previsto que el asfaltado se realice incluso en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico. 

Artículos relacionadosMás del autor