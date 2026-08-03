La actuación forma parte de un proyecto del Ayuntamiento para la mejora de varios tramos de carriles y vías rurales en Finca La Máquina, camino Número Uno y avenida Portales del Peñón a la altura de Zapata. La inversión es de casi 200.000 €

Dentro del proyecto de pavimentación y mejora de varios caminos rurales y tramos de carreteras secundarias del término municipal, que ejecuta desde el mes de junio el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través de la empresa Eiffage, esta pasada noche y madrugada se han llevado a cabo las tareas de asfaltado de uno de los carriles, el llamado camino de la Ribera, situado junto a la barriada Santa Amalia.

La razón por la que se han elegido el tramo de noche para ejecutar dicha obra es doble: por un lado, para evitar las principales horas de sol, debido a las altas temperaturas que se esperan durante la semana, cercanas a los 40 grados -por las que se ha decretado alerta naranja-, lo cual sería altamente perjudicial para los trabajadores, y, por otro, con idea de propiciar la menor afección posible a los conductores, residentes y peatones.

Las tareas de asfaltado del camino de la Ribera se han concentrado entre las nueve de la noche de la noche y las siete de la mañana de hoy lunes.

Como se ha indicado ya, esta actuación se engloba en un proyecto global, valorado en casi 200.000 euros, que afecta a más zonas y vías y contempla la rehabilitación superficial y estructural de más de 9.400 metros cuadrados de calzada con el objetivo de restaurar las condiciones óptimas de seguridad, durabilidad y funcionalidad de diversos viales que presentan un deterioro por el paso del tiempo y el tráfico soportado.

La actuación general responde tanto a la demanda vecinal como a la obligación municipal de mantener en buen estado la red viaria, especialmente en zonas que sirven de acceso a explotaciones agrícolas, viviendas diseminadas y urbanizaciones de carácter residencial.

Además del carril asfaltado entre ayer y hoy, este conjunto de obras se viene en un tramo del camino Número Uno, la avenida Portales del Peñón (tramo a la altura de los Arcos de Zapata), y en la zona de Finca La Máquina, que incluye los carriles de La Máquina, La Acequia, Cortijo Viejo, Almazara y calle del Pozo.

Las actuaciones están consistiendo en:

-Desbroce y limpieza de márgenes con vegetación invasora.

-Saneamiento y reposición de firmes deteriorados, donde se han detectado fisuras o hundimientos.

-Construcción de muros de escollera de contención en los caminos de la Ribera y Número Uno (270 metros de longitud y 810 m³ de volumen).

-Pavimentación completa con mezcla bituminosa en caliente, adaptando el espesor según el tráfico.

-Adecuación de pozos y arquetas a la nueva rasante y fresado mecánico de los encuentros de pavimento.



Con esta intervención, el Ayuntamiento busca mejorar la seguridad vial, garantizar la durabilidad de los firmes y reducir los costes de mantenimiento futuro, evitando el agravamiento de patologías como grietas, socavones o pérdidas que afectan a la estructura de los pavimentos. El plazo de ejecución inicial era de dos meses, por lo que para finales de agosto se prevé terminar todo el proyecto.

El Consistorio pide disculpas a vecinos y conductores por las molestias que esté ocasionando el desarrollo de estos trabajos, estando previsto que el asfaltado se realice incluso en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico.