Lo que comenzó con el hallazgo de unos restos óseos en una arqueta situada en el término municipal de Alhaurín de la Torre ha terminado convirtiéndose en la pieza clave para resolver un crimen que permanecía sin esclarecer desde hacía seis años.

Según ha informado la Guardia Civil, los análisis de ADN realizados a los restos permitieron identificar a la víctima como un vecino de Coín cuya desaparición había sido denunciada en 2020. A partir de ese momento, los investigadores reactivaron las pesquisas, que culminaron con la detención del presunto responsable el pasado 28 de julio.

De acuerdo con la información facilitada por las autoridades, la investigación permitió localizar posteriormente nuevos restos humanos en distintos puntos señalados durante las diligencias. En el operativo participaron especialistas del Servicio de Criminalística, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), equipos cinológicos, drones y georradar, entre otros medios especializados.

El hallazgo realizado en Alhaurín de la Torre fue determinante para reconstruir los hechos y cerrar una investigación que llevaba años abierta, convirtiéndose en el punto de partida para el esclarecimiento del caso.

La causa continúa ahora bajo la dirección de la autoridad judicial competente, mientras prosiguen las actuaciones para completar la investigación y esclarecer todas las circunstancias de los hechos.

Desde Diario Alhaurín seguiremos informando conforme las autoridades hagan públicos nuevos datos oficiales, manteniendo el compromiso de ofrecer información contrastada y evitando cualquier tipo de especulación.