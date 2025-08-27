(JUCE) La Juventud de Unificación Comunista de España (JUCE) expresamos nuestra solidaridad inquebrantable con la histórica Global Sumud Flotilla, la mayor misión civil marina de solidaridad con Gaza desde el inicio del bloqueo israelí en 2007. Esta flotilla, compuesta por decenas de barcos, zarpará desde Barcelona el 31 de agosto de 2025, para unirse a embarcaciones que partirán posteriormente desde Túnez y otros puertos a partir del 4 de septiembre.

Convocada por la Coalición de la Flotilla de la Libertad junto a la Marcha Global a Gaza y el Convoy Sumud, esta iniciativa pretende romper el cerco ilegal que sufre la Franja de Gaza, entregar ayuda humanitaria (alimentos, medicinas, suministros), y denunciar un bloqueo occidental que ha generado hambruna, destrucción y muerte entre la población palestina. Se espera la participación de delegaciones de más de 40 países, incluyendo figuras destacadas como la activista Greta Thunberg.

Durante los últimos meses, otras iniciativas similares han sido interceptadas por fuerzas israelíes en aguas internacionales, como ocurrió con los barcos Madleen y Handala, que transportaban ayuda humanitaria vital. En ambos casos, las autoridades israelíes recurrieron a detenciones arbitrarias y deportaciones, en clara violación del derecho internacional.

Condenamos el carácter criminal e inaceptable de estas acciones, y mostramos nuestro respaldo absoluto al proceso judicial abierto por la Audiencia Nacional de España contra altos cargos israelíes por crímenes de guerra, imposición de bloqueo y detención ilegal de activistas. En cada ciudad, en cada cada barrio, somos una inmensa mayoría quienes rechazamos este Genocidio. Solo necesitamos unirnos en lo urgente, que es pararlo, sin importar nada más, y encontrar la forma de transformar la indignación en una acción tan enérgica como pacífica, tan contundente como solidaria. Lo que está ocurriendo hoy en todo el país es el camino. No pararemos hasta conseguirlo.