(Eduardo Madroñal Pedraza) Por toda España un enorme movimiento contra los recortes y en defensa de la sanidad pública, pero de calidad, sigue en la lucha. En 2023 fue capaz de impulsar 2.334 protestas, casi siete diarias. Acaba de comenzar 2024 y de nuevo lanza movilizaciones por todo el país. Como Lorca desveló “el esqueleto de aire irrompible que une las regiones de la Península”, una chirigota une la lucha en Andalucía con la de Cataluña, las listas de espera y las enfermeras, pasando por las telefonistas de Madrid.

En Cádiz de defiende con guasa, indignación… ¡y mucho arte!

La plataforma Marea Blanca gaditana lleva años luchando contra los sucesivos recortes en la sanidad pública. Aprovechando el periodo carnavalesco, en la última manifestación celebrada el pasado sábado 13 de enero en la Plaza del Palillero -con centenares de asistentes, ha enriquecido las formas de denuncia con un romancero, y con cánticos que decían “la Atención primaria es necesaria”, “Bonilla, más plantilla” y “vecina protesta, la pública es nuestra”, alertando sobre la saturación de la Atención Primaria y las Urgencias Y el romancero Coral gaditana por la Sanidad Pública, de Paco García ‘El Bandu’ ha aportado su arte.

También, en esa simbiosis social y cultural gaditana, entre la riqueza de las letras de las comparsas, coros y chirigotas, ha eclosionado la denuncia de las listas de espera en la sanidad pública andaluza. Evidentemente en estos cantos -que da a luz el ingenio popular- afloran las injusticias de toda índole, y este año también se denuncia la masacre en Palestina y la asfixiante inflación, con letras rítmicas que dan conciencia a la gente.

Hay andaluces que se mueren en las listas de espera

Por ello, en el carnaval se van a oír las exigencias de acabar con las listas de esperas -y de que el Gobierno andaluz cumpla lo que prometió- porque los andaluces se mueren esperando. Y el grupo carnavalesco dirigido por Luis Rivero ha puesto sus habilidades al servicio de la reivindicación de una sanidad pública de calidad ante la amenaza de un sector privado que hunde más el sistema sanitario.

Y la chirigota canta: “Prometió que lo haría, no hay excusa que sirva. Cumpla ya su promesa, que hay andaluces que están muriendo en listas de esperas”. Letras claras y sin rodeos para denunciar la gravedad de la situación sanitaria.

Desde Barcelona llega la chirigota

En el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2024 de Cádiz también participa una comparsa de Barcelona, que ha elegido una letra a favor de las enfermeras. Una letra titulada ‘Las tres de la mañana’ de la comparsa ‘El último gaditano’ que ya ha tenido un primer agradecimiento oficial del Consejo General de Enfermería por llevar el trabajo de las enfermeras a un escenario inconmensurable como es el Carnaval de Cádiz.

La letra reza: “Las tres de la mañana, lámpara y café, / La noche va a ser larga y hay que repasar. (…) Pero entonces llegó el 2020, / De repente fuimos importantes, (…) Y después del calvario, (…) Miles de despidos, (…) Que poquísima vergüenza que haga falta otra pandemia, / Para que se nos valore.

Las enfermeras catalanas, una primera victoria

El sindicato Infermeres de Catalunya ha conseguido una primera victoria después de una larga batalla, de un mes de huelga indefinida. Las reivindicaciones consistían en mejoras organizativas y laborales como el reconocimiento de figuras válidas para hacer de jefas de turno y de guardia. Sin embargo, las enfermeras han renunciado al complemento salarial de entre 400 y 600 euros -que también pedían al Gobierno catalán- mientras no vaya asociado a la recalificación de su categoría profesional como A1.

No les “temblará el pulso” para convocar otra huelga

Como el mismo sindicato de enfermería ha explicado, no es el acuerdo que deseaban porque no han conseguido todas sus reivindicaciones, pero “es un primer paso” en el que el Gobierno catalán se ha comprometido a llevar adelante medidas que abran la puerta a mejoras profesionales. En la decisión de desconvocar la huelga también ha pesado la necesidad de “dar un respiro a la enfermería y a la población”. Pero seguirán pendientes del cumplimiento de los acuerdos y de las demandas no satisfechas. Por lo que han insistido en que no les “temblará el pulso” si tienen que volver a convocar una huelga.

Los técnicos sanitarios siguen luchando

Los técnicos sanitarios siguen manifestándose. También están en huelga indefinida para exigir sus demandas laborales. La Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad (FTPS) -conformada por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS)- encabeza la demanda de subir a la categoría B y, mientras, recibir un complemento económico. Sus lemas: “Si el ICS no paga, huelga, huelga, huelga”, y “sin técnicos no hay diagnósticos”.

Telefonistas de atención sanitaria, ¡no comerciales!

La plantilla de atención sanitaria 061 en la Comunidad de Madrid fue externalizada. El servicio telefónico de emergencias sanitarias paso a manos de la empresa privada Servitelco, posteriormente comprada por Ilunion. Entre otras consecuencias los trabajadores ganan menos que menos que la plantilla del 112 -emergencias generales- que no ha sido externalizada: 1.299 euros brutos al mes los primeros frente a 1.751 euros los segundos, cuando los del 061 trabajan 1.764 horas anuales frente a las 1.642 que se trabaja en el 112. Ganan 300 euros menos de la media de todas las comunidades autónomas y trabajan 180 horas más de la media.

Y hace un año la Consejería de Sanidad trasladó a los 110 trabajadores y trabajadoras de la plantilla al edificio Zendal incrementando una hora-hora y media los desplazamientos de la plantilla y sin transporte de empresa en una zona mal comunicada. En febrero pasado la plantilla comenzó una huelga indefinida todos los lunes y sábados 24 horas. Llevan 340 días. Ilunion reconoce la necesidad de mejorar las condiciones laborales. Y pide más dinero, la Comunidad de Madrid se niega.

El problema es la externalización

Servitelco, consiguió la gestión de este servicio mediante pujas a la baja. En abril de 2020, por 400.000 euros menos del precio de salida (de 2.431.283 euros a 1.988.965). En abril de 2022, 300.000 euros menos (de licitación de 2.431.283 euros a 2.138.217).

Eduardo Madroñal Pedraza