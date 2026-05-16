(JMM Caminero ) Hoy, he hecho digamos un juego, le he preguntado a Internet en dos “formas distintas” cuántos articulistas de opinión tienen el País, ABC, el Mundo, la Razón, el Español.com.

Nadie se ofenda, ya hice un artículo o varios haciendo esta pregunta a nivel nacional, medios de gran audiencia o de audiencia reducida, y, nos dieron la respuesta, entre dos mil y tres mil, digamos fijos o más o menos fijos –articulistas con sueldo y sin sueldo-. Y, entre siete o diez mil, si se cuentan todos los que escriben aunque sean de forma no periódica/fija artículos.

Esta pregunta en concreto, me ha ofrecido digamos dos respuestas, unos han contestado que a esos cinco medios, medios de Madrid, cuatro en papel/digital y uno digital, uno, solo en digital. Nadie se ofenda podría haber seleccionado o escogido más. Pero creo que esto es una muestra. En una pregunta a Internet me ha indicado entre trescientos y cuatrocientos articulistas.

En otro de media sólo trescientos. Con lo cual, son cifras muy aproximadas. Le he preguntado a IA la misma pregunta, pero referido a todos los que publican que tienen su sede en Madrid, me indica de que entendiendo aproximadamente los veinte grandes. Claro está alguien se ofenderá hasta dónde llega el concepto de grande. Pero incluyendo no sólo prensa generalista, sino especializada, es decir, económica y deportiva… pues tendríamos unos ochocientos articulistas de opinión… Cómo bien nos indica la IAG es una estimación razonable, en cuanto a columnistas diríamos que redactan textos de forma periódica, unos será varios a la semana, otros quizás uno o dos al mes o bimensual.

Imagino que todo el mundo que tiene un pequeño sueño, sueña con los grandes. Si fuéramos toreros pondríamos a los grandes del momento, si fuésemos futbolistas también, si fuésemos empresarios haríamos algo semejante. En fin, es diríamos la ley de la vida. No es envidia, necesariamente, ni mala envidia como se dice en el lenguaje popular, porque yo me alegro por ellos y por ellas, quienes pertenezcan al club de los quinientos columnistas de opinión de Madrid o en Madrid. Es intentar aprender de los grandes. Aprender de esos trescientos que hemos indicado si tomamos esas cinco cabeceras, de esos ochocientos si tenemos en cuenta las veinte cabeceras de Madrid.

Supongo que si mis ojos y carnes tuviesen su habitación en Andalucía miraría más a Sevilla, si fuese en Cataluña a Barcelona, si fuese en otra zona pues también tendría en cuenta los focos y centros regionales… Pero nosotros los que habitamos en el centro de la Península, como dando vueltas siempre como una peonza alrededor del centro-centro o Madrid. Pues no tenemos más remedio que mirarlos. Al final, de los periódicos con sede en Madrid, nos hemos ido nutriendo desde la adolescencia, en mayor o menor grado, en más cantidad o calidad según épocas –incluso de esos que llamaban del Anterior Régimen, en la adolescencia y primera juventud, que nadie quiere citar ahora, pero que todo el que leía también los leía, al menos en parte-.

Uno, que es un escribiente y es un modesto escritor y un modesto articulista de opinión. Sin quererlo le viene a la mente la pregunta… ¿Qué tendría que hacer, que sea legal y moral, para intentar ser un articulista más de opinión, entre esos cinco grandes de Madrid que hemos citado, cuatro en papel/digital y uno en digital?

¿Y, un columnista más entre esos ochocientos si tenemos en cuenta, esos veinte periódicos papel/digital que nuestro “chinchorrero particular”, la IAG, nos ha indicado que existen de media en la sede de Madrid…? ¿Mil nos explica Internet si se cuenta al año, con firmas más esporádicas o invitadas, quizás pienso yo, si entran este sector, quizás un poco más…, porque se encargan a muchas clases de expertos columnas particulares…?

En estos días en esos macrojuicios, por decirlos de alguna manera, que se están celebrando, no diré nombre, ni apellidos. El fiscal le preguntó a un acusado sobre si conocía a una persona y de dónde y cómo. E, indicó, más o menos “llegó por allí, por el despacho, y hable un poco con dicha persona”. La cita no es textual. No es textual, porque no deseo citar a las personas de carne y hueso implicadas, porque no estoy hablando de ese asunto, por otras razones…

¿Y, claro surge la pregunta, llevo años y años y lustros y lustros y décadas y décadas intentando que un despacho de un medio o prensa de Madrid, que tenga audiencia nacional, y, no sé cómo hacer que alguien me reciba…? ¿Y, un sujeto anónimo es recibido/a por un Alto/Altísimo Cargo con una Alta Carga de Responsabilidad Política Nacional…? ¡Qué misterios y enigmas tiene la vida…!

Un artículo de opinión es un constructo/constructor cultural e intelectual y cognoscitivo múltiple. Si existen entre seiscientos y ochocientos articulistas de opinión, de media en Madrid, digamos en prensa generalista, Internet nos dice de media, cifra razonable indica: entre 550-650 columnistas fijos…

Y, nos dice, en un ranking aproximado: El País entre 80-100 columnistas, ABC entre 60-80, El Mundo 45-65, El Español entre 40-60, La Razón 30-50, El Confidencial 30-50, El Independiente, 20-40, OK Diario, 20-40, El Debate entre 15-30, El Diario.es entre 15-25 fijos, El Independiente 15-25, Público 15-25, The Objetive 15-25, Libertad Digital 20-30, El Plural 10-20, La Información 10-20 . Estas serían cifras razonable de “articulistas fijos”, porque en general, todos los medios tienen una cifra similar, que van rotando o es publican de vez en cuando…

Quizás, entiendan como vanidad o soberbia o grandilocuencia, pero la arena personal de tiempo se va terminando, desde joven quise ser escritor, desde la adolescencia, y, siempre he sabido que ser escritor en España y en español, es escribir libros literarios y escribir artículos de opinión. Eso es lo que han hecho todos y todas en nuestro terruño. Desde siempre he estado llamando a las puertas, evidentemente con cartas de papel o cartas electrónicas en esta última etapa. A alguno o alguna cabecera, no sé si habré lanzado la red decenas de veces en tantos años…

Decía no se entienda como vanidad o soberbia… ¿Pero que tiene que hacer alguien, que ha escrito cinco mil quinientos artículos de opinión, publicados cinco mil en periódicos digitales, qué tiene que hacer, para que un despacho de uno de esos diez o quince o veinte periódicos de Madrid, de audiencia nacional le abran un despacho…? ¿No que lo contraten, ni siquiera eso, sino le abran un despacho para una entrevista con un Director/a, un Subdirector/a un Jefe/jefa de Redacción o un responsable para hablar y vea su trabajo…? ¿Díganme a qué puerta hay que llamar para que se le abra, a qué timbre o a qué campana…?

¡Nadie se ofenda, no se ofenda nadie…! ¡Paz y bien…!

https://muckrack.com/jesus-millan-munoz © jmm caminero (05 mayo 2026 cr).

Fin artículo 5.508º: “Cuántos articulistas hay en los grandes medios”.