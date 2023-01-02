Obtener una decoración de catálogo con colores neutros y estilo nórdico es bastante sencillo: simplemente hay que seguir al pie de la letra cualquier combinación de la popular casa de muebles sueca. Sin embargo, si lo que buscas es hacer una declaración, delimitar un espacio o simplemente crear un ambiente más divertido, los colores fuertes y brillantes te ayudarán a lograrlo.

Empezar poco a poco

Lo primero que hay que saber es que no es necesario ir a todo o nada. Es posible vestir una habitación con tres o cuatro piezas de un color vibrante y dejar el resto de la estancia en colores neutros como el blanco o el gris.

Por ejemplo, en una habitación blanca se puede colocar dos lámparas Verner Panton amarillas o verdes sobre las mesas de noche y combinarlas con un textil sobre la cama y un pequeño sillón o silla del mismo color. Estas pequeñas pátinas de color suman personalidad sin recargar el espacio.

Seguir la regla del color 60/30/10

Una lección básica del uso del color es la regla 60/30/10, que ayuda a repartir los colores y tener un balance sobre cuánto deben ocupar en cada superficie de la casa.

El 60 representa al color dominante o principal que cubrirá el 60% de la decoración del espacio. Es conveniente que se trate de un color neutro que no sature el ambiente. Puede ser, por ejemplo, el color blanco, beige o gris.

Según esta regla, el color secundario ocupará el 30% y el tercer color un 10%. Si el segundo color no es neutro, procura que sea un color contrastante con el tercero.

Usar colores opuestos

La última regla para decorar con colores y no fallar es usar un círculo cromático. Esta herramienta es un muestrario de colores y tonos dispuestos de tal forma que es fácil saber cuáles combinan.

Si deseas combinar pigmentos que tengan mucha potencia, la clave es buscar colores que estén en lados opuestos del círculo y que tengan la misma tonalidad. Hay otras formas de usar esta herramienta pero con el truco de los lados opuestos es imposible errar.

Por ejemplo, si tomamos el azul veremos que su opuesto en el círculo es el color naranja. Usando la regla anterior del 60/30/10 podríamos aplicar colores neutros en un 60%, azul en un 30% y toques de naranja en textiles, cuadros o esculturas.